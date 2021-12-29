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感嘆自己成竹竹併「阻礙石頭」　林智堅：搬開我成全大局

▲林智堅昨（28）晚深夜也在臉書抒發心情，他認為，「如果，我林智堅，將成為修正《地制法》促成竹竹合併升格道路上的石頭，那麼為了要能成全大局，搬開這顆石頭，也就是最自然的事了」。（圖/取自林智堅臉書）
▲林智堅昨（28）晚深夜也在臉書抒發心情，他認為，「如果，我林智堅，將成為修正《地制法》促成竹竹合併升格道路上的石頭，那麼為了要能成全大局，搬開這顆石頭，也就是最自然的事了」。（圖/取自林智堅臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-12-29 08:22:16｜2021-12-29 08:23:28

新竹市長林智堅宣布，未來不參選合併後的「大新竹市」市長，消息引發各界熱議；宣布後，林智堅昨（28）晚深夜也在臉書抒發心情，他認為，「如果，我林智堅，將成為修正《地制法》促成竹竹合併升格道路上的石頭，那麼為了要能成全大局，搬開這顆石頭，也就是最自然的事了」。

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林智堅回憶，自己為了推動大新竹合併，這段時間經常台北新竹東奔西跑，回到家孩子都睡了，早上吃早餐的時候，尤其是女兒，她總會第一個發聲說：「爸爸～你昨天怎麼這麼晚才回來，你已經三天晚上沒有跟我們親親晚安了」，緊接著我總是在圓桌早餐會議中被輪番奚落。

林智堅說，長達七年市政的工作時間，工作佔據了生活的多數，常和同仁互相消遣，和他相處的時間可能超過太太，這就是每一位市長的日常吧。

林智堅直言，「大新竹合併升格，就好像他過去做的許多夢想一樣，就這麼突然的來了，自己覺得是對的，所以就往前衝了！」

林智堅說，12月24日在立法院這個法案，眼看著要逕付二讀，可惜的是，國民黨還有許多在野政黨都用「因人設事」、「一人一黨自私」的理由，讓這個本來能夠讓新竹脫胎換骨的最佳契機，暫停了。

經過那天，林智堅感嘆，自己深思了許久，「如果，我林智堅，將成為修正《地制法》促成竹竹合併升格道路上的石頭，那麼為了要能成全大局，搬開這顆石頭，也就是最自然的事了」。

林智堅說，在27日宣布不參選後，「心情五味雜陳、喜憂參半」；喜的是，自己將更沒有負擔，可以為大新竹合併升格，下鄉到竹縣到竹市奔波努力；憂的是，反對的在野黨，如：國民黨、民眾黨、時代力量，在這個議題上，會不會再設下層層的難關，更多的大石，阻礙竹竹合併升格。

最後林智堅認為，我們現在擁有的很多東西，你會認為是理所當然，甚至你可能沒有真正注意或不在意，但有一天它不見了，你才會記得，它曾經是你的；我說的是自己「陪伴孩子成長的時間」，也是「大新竹合併升格的機會」，如果我們不努力促成，當它不見了，你才會記得，它曾經是你的。（編輯：孫唯容）

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