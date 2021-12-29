林智堅不選盼搬開竹竹合併大石　朱立倫：沒人在意他

民進黨近日強推竹竹合併，新竹市長林智堅宣布不參選，盼搬開合併大石，並邀黨主席朱立倫辯論，朱立倫今（29）日出席「第一屆全動物保護會議」時回應說，沒人在乎林智堅選不選，他在乎的是台灣整體規劃以及直轄市財政收支劃分、竹竹苗的長期願景發展，總統蔡英文2009年就提出完整國土規劃，蔡已經擔任總統5年了，還有看到國土規劃，一切都是騙、都是假。
記者余祥／台北報導
2021-12-29 10:30:13
朱立倫表示，大新竹要升格要發展，國民黨完全贊成，但一定要有完整配套、財政支持，竹竹苗所有民眾一起參與，不能因為一黨之私，破畫台灣整體發展的發展，只為一黨之私。彰化縣現在已經提出要升格，蔡英文怎麼面對，看不起彰化人嗎？他也呼籲蔡英文來跟在野黨與他深入對國土規劃、財政劃分討論。
媒體詢問，朱立倫年後訪美的規劃，朱指出，整個台美關係是台灣發展的基礎，國民黨長期親美的路線不會改變，駐美代表處設立進度超前，副主席夏立言現在正在美國，預計年後規劃。
至於公投後國民黨支持度下滑，跟民進黨差距拉大，戰鬥藍變失敗藍，朱立倫表示，他對多元民調沒有意見，也不是這麼在意，國民黨逐漸在凝聚，大家可以失敗主義繼續沉淪，另外一個是團結大家繼續戰鬥，站在人民這邊面對鴨霸的民進黨，黨一定要跟人民站在一起，不管是食品健康、民主傷害等等，他都會跟人民站在一起。
有關中廣董事長趙少康要朱立倫選桃園，朱表示，會有完整規劃，他不會受到任何干擾，會推出最強候選人，個人的建議都會做參考，不會受到民進黨或外界干擾，會有完整布局。
提及今日出席動保會議，朱立倫說，國民黨包括他都是最愛毛小孩，不但在黨綱中直接列入，更提出修憲要納入動物權，這是21世紀大家都應有的觀念，希望各政黨都可以支持。