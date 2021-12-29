超簡單！口罩超心機戴法曝光 用「這一招」秒變V臉正妹
防疫日常之下，民眾戴了將近兩年的口罩，對於款式也越來越挑，從疫情剛爆發時是「一罩難求」，到如今各種3D剪裁、可愛花色款滿街跑，太過普通的藍色、白色素面醫療口罩，在穿搭時可能還會被嫌棄！其實只要靠一招心機戴法，再普通的口罩都能達到小臉效果。
記者黃韻文/綜合報導
2021-12-29 12:08:02
由於口罩是男女通用，為了因應大眾臉型，一般平面口罩對於小臉人來說，幾乎變成半個面罩，戴起來鬆鬆垮垮的口罩，就算壓緊鼻沿的金屬條，口罩兩邊還是會凸出角角，顯得臉很大，社群平台《小紅書》興起一波口罩心機戴法，將掛繩打活結拉緊，並用膠帶幫口罩收邊，立刻讓臉看起來小一號。
根據網友示範，先將口罩對摺，在口罩側邊中間處，黏上一塊雙面膠，再將側邊如包水餃那般，上下捏出一個摺痕，如果不用雙面膠，也可先捏出摺痕後，用一小塊透明膠帶固定。
掛繩部份則是用兩隻手指勾著掛繩轉一圈，接著撐開手指，將外面的掛繩拉入圈內，形成一個可調式活結，不過根據《NOWnews》記者實測，用兩隻手指繞圈打活結實際上非常容易，第一次嘗試就成功，不過掛繩縮短後會感覺稍緊，長時間佩戴有些勒耳，只適用於口罩太大的情況。
網友紛紛曬出對比圖，可見原先長方形、蓬蓬的大口罩，經過縮邊、貼緊臉部後，明顯出現「小V臉」效果，正是類似時下流行的3D立體口罩，如果預算有限的人，不妨試試看自己動手將平面口罩改造成小臉口罩。