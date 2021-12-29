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阿巴斯再會以色列防長　共商安全與民事問題

▲巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯昨天在罕見的以色列之行中會晤以國國防部長甘茨。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯昨天在罕見的以色列之行中會晤以國國防部長甘茨。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-29 12:14:09

（中央社耶路撒冷29日綜合外電報導）巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）昨天在罕見的以色列之行中會晤以國國防部長甘茨（Benny Gantz），以色列國防官員表示，雙方就安全與民事問題進行會談。

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以國國防部在聲明中表示，甘茨對阿巴斯說，他打算「繼續促進相關行動，以強化彼此對經濟和民事問題的信心，正如雙方在上一次會談時所達成的共識」。

聲明還說，「兩人在會中討論了安全與民事問題」。以色列媒體報導，會談地點在甘茨位於以色列中部、特拉維夫近郊羅希海英（Rosh Haayin）的寓所。

甘茨發推文說：「我今晚會見巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯。我們就落實經濟與民事問題進行了討論，同時強調深化安全協調與防止恐怖和暴力行為的重要性，這對以色列人和巴勒斯坦人的福祉至關重要。」

甘茨8月底在約旦河西岸（West Bank）拜會巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，這是雙方多年來首度展開這類層級的官方會談。

但在這些會談之後，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）表示，以巴之間沒有正在進行的和平進程，「未來也不會有」。

巴勒斯坦民政部長謝赫（Hussein al-Sheikh）今天發推文說：「阿巴斯與甘茨會面，兩人的會談攸關創造政治視野、從而根據國際決議尋求政治解決方案的重要性。」

兩人還討論了「以色列屯墾者引發當地巴勒斯坦人抗議所導致的緊張情勢，以及諸多安全、經濟與人道主義問題」。

以色列在野的聯合黨（Likud）譴責與巴勒斯坦舉行的最新會談，稱「對以色列安全構成危險的讓步只是時間問題」。

聯合黨在聲明中還說：「以巴政府已將巴勒斯坦人和阿巴斯重新列入議程當中…這對以色列來說很危險。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1101229

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