宣布不參選後　林智堅：所有妖魔鬼怪都現形

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林智堅說，朱立倫有件事情是對的「林智堅選不選不重要」，但竹竹合併升格是新竹市民、縣民期待的，朱立倫沒有權利、資格，因為黨的利益阻擋竹竹合併升格。他邀請朱上下班時間開車到竹科，就知道民眾為何那麼期盼。
林智堅指出，縣市分治時，主導的新竹縣政府把非常好的精華區在新竹市舊城區土地都歸竹縣所有，可以看到竹市舊城區裡面是兩個世界，有高樓林立、有豪宅，有地方荒煙蔓草、像貧民窟一樣，那就是縣府土地。
林智堅表示，新竹縣府不妥善管理，有財政困境時就標售出去，每個程序都要新竹市政府負責，這是很畸零的、奇怪的現象。另外公道三的拆遷戶安置要緊鄰，就必須向新竹縣買新竹市土地，且要花市庫7、8億的錢。
「楊文科、林為洲、鄭正鈐、高虹安等人都可選」，林智堅指出，《地制法》修法完成後，符合資格的人都可以選，既然大家以他可能要參選來阻擋修法，他也宣布不選了，希望朝野要趕快坐下來，讓竹竹合併升格能夠早日促成。
至於楊文科對於土地問題、璞玉計畫說是子虛烏有。林智堅表示，大家都知道這是媒體報導，但做為一個公眾人物，媒體提出疑慮，楊縣長應該要坦然面對，而不是說別人說不厚道。
林智堅還說，有關報導不難查，楊縣長過去擔任新竹縣秘書長、副縣長，都有邀請過報導中的人來支持這個開發案，大家搜尋都看得到，把關鍵字打進去就可以看到了。