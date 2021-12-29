「酒駕者無罪惡感」 徐國勇：不加重刑責、自律才能解決
高雄發生酒駕釀成家庭1死3傷悲劇，再掀加重酒駕刑責討論。內政部長徐國勇今（29）日表示，嚴刑峻法在短期內會有效，但長期下來，人民恐對法律產生麻痺感，因此觀念改正、人民自律才是解決問題根本之道。
記者羅婉庭／台北報導
2021-12-29 13:38:13
徐國勇上午受訪時表示，解決酒駕問題要從很多方面著手，但最重要的是危害宣導，要讓人民從內心意識到「酒駕是全民公敵」，且他律而自律」，對於很多不能自律的人，就要用他律來處理，因此全國警局將在年前加強取締，且是採不定期、不定時於熱點進行。
至於修法加重刑責，徐國勇說，嚴刑峻法在短期內一定有效，但長期而言，人民恐怕會對法律產生麻痺感，所以更重要的還是從心理等各方面去宣導。
徐國勇表示，很多酒駕的人沒有犯罪的罪惡感，以為酒駕跟違規停車一樣，把這個觀念改正過來才是當務之急。不過，修法等透過法律的他律手段也要同時進行，且要嚴格執行，若「立法從嚴、執行從寬」是沒有用的。
徐國勇再次呼籲民眾，別以為喝一小杯、過一小時酒就退了，可以開車，只要沾了一點酒，就不要開車，且代駕花新台幣1000元就可以安全回家，不應冒險害人害己。