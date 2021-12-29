當精子碰上卵子，能不能成功受孕？研究顯示：男性45歲前後差很大！想孕趁早還要遠離風險因子 才能保存好「精」力

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這項研究刊登在2021年8月美國生殖醫學會期刊，研究對象是154對接受卵子捐贈的不孕夫妻。同一人的卵子分別捐贈給兩對夫妻，研究人員依據受贈夫妻男方年齡，分為45歲以上、45歲以下兩組進行分析。
艾微芙國際生殖醫學中心盧凡醫師指出，這篇研究顯示男性45歲前後，懷孕率確實不同。
他解釋，「幾十年前跟現在相比，男性精蟲總數、活動力以及型態都在下降，說明目前環境，對男性生殖能力確實有不良影響。但我們無力改變大環境，只能承受。也因此即便本身狀況還可以，那些因為環境而累積的風險與傷害，仍會隨著年齡增加。所以說，雖然年紀對於男性影響沒有女生那麼大，但是目前看起來，男生也一樣，想生的話，年輕一點就開始比較好！」
早年多數人以為男性可以活到老、生到老，這個觀念未來可能慢慢會改變。
不孕治療檢查第一步 男性檢查不可少！
若以108年人工生殖施行結果分析報告，接受不孕療程的夫妻當中，約有一成左右是男性不孕所致。除了趁年輕之外，無避孕一年沒有懷孕，建議應就醫找出問題。
「臨床上就遇到過一些三十多歲，嘗試了兩、三年，甚至更久。都沒有消息之後，到診所求助。一查才發現，根本是無精症。再深入檢查、原來是睪丸衰竭，前幾年都白試了，只能借助試管嬰兒技術！」
想要有好孕，盧凡醫師指出，「精卵品質都會影響胚胎，男女都是重要供應商，所以大家責任應該均攤！」尤其男性檢查沒有那麼複雜、不舒服，又很簡便，所以男性檢查當然應該是第一線檢查項目之一。
男性精液檢查主要看的是精蟲數量（其實是濃度，也就是每CC的精蟲數量）、活動力以及「良率（也就是型態是否正常）」。畢竟得要符合規格的精蟲才有受精能力！
另外，還有精液的體積，也就是每一次的射精量。「因為這會影響每次的精蟲總數。否則如果每CC的精蟲量不低，但精液量很少，總數還是不夠！」
精液的「液化狀態」，也就是黏稠度也必須檢視，「黏稠度太高的精液、各項品質都會打折扣，特別是活動力會受限。」
值得注意的是，造成這些問題的背後原因。例如，無精症有可能是輸精管阻塞、也可能是睪丸衰竭、甚至是腦瘤影響荷爾蒙。
而精液數量太低，有時候是甚至是因為糖尿病、逆行性射精等。
至於精液黏稠度太高，常常是急性感染或是慢性發炎造成。當發現這個問題，就應該看看精液中有沒有白血球、有沒有雜質，有的時候就要加作細菌培養，再看看有沒有披衣菌、人類乳突病毒感染。「如果能找到前端問題加以治療，改善的機率會比較大。」
血液、尿液、物理檢查一一排除問題
除了精液檢查之外，要找出男性不孕的原因，有時候還需要物理檢查、荷爾蒙評估、感染檢測等，另外看看有沒有精索靜脈曲張，必要時請泌尿科醫師做一下睪丸超音波。此外，像是肝功能、腎功能、糖尿病、甲狀腺問題，甚至部分用藥…..都可能會影響男性生育力。
問診也是檢查很重要的一部分！盧凡醫師指出，精子的最佳保存期限就是三到五天，這段期間活動力最好、最新鮮、最容易受孕。所以如果一週能有兩次性行為，等於每天都有精子在「防守」，一旦遇上卵子，就有機會懷孕。「可是近年問診發現，有些年輕夫妻，不僅工作壓力大、工時長，甚至有時候夫妻還輪日夜班，別說一週兩次、一個月兩次就不錯了。部分根本只能算室友。如此一來，懷孕機會當然非常低。」這個時候需要的就是行為治療，把握時機就行。「但偏偏又有人會有臨場焦慮，面臨這種國家生死存亡關頭，偏偏就無法好好表現。」
盧凡指出，「如果能夠找到原因加以改善，當然最好！」如此一來只要解決原因，就有機會讓另一半少點麻煩。但「影響精蟲質量的變數實在太多，有時候未必能找到單一原因，從源頭解決問題」。
雖然說，即便精蟲品質不好、數量不夠，也不是不能懷孕，只是受孕率就會比較低，可能需要多一些時間嘗試，或是多一些好運。但必要時，仍得要借助人工輔助生殖技術。
如果精蟲數量夠、型態好只是跑不動，這個時候可以直接「宅配」，把活動力好的精蟲送到輸卵管附近。「等於是送到相親的會場，直接等卵子來相親。」這也就是一般所說的人工受孕。
但如果精蟲濃度低、型態不好，經過一段時間嘗試相親都不成功，這時候只好把卵子取出來，找到好的精蟲，一隻一隻配給卵子，等於「直接送入洞房」，這也就是「單一精蟲顯微注射」，後續再看胚胎發育狀況如何！
遠離風險因子，男性可保存好精力當個神隊友！
當然若能遠離風險因子，保存好「精」力，就有機會可以減少未來必須借助上述科技的機率。
一般來說，男性除了感染、疾病等因素可能影響生育力，不良的環境以及生活習慣也是扼殺「精」力的原因。例如，環境因素像是環境荷爾蒙、空氣污染等，而個人因素像是抽菸、高溫、高壓工作、職場揮發性氣體等。設法遠離風險因子，或許無法讓「精」力戲劇化回升，但多少能發揮止跌的效果，當個「神」隊友。
此外，趁著年輕保存好「精」力，或許也是這個時代晚婚晚育的男女可以考慮嘗試的另一蹊徑！
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