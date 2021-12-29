32歲竟停經！女子一家三代「早更」 醫師：別忽略卵巢衰竭警訊

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接獲此一案例的博元婦產科院長蔡鋒博醫師指出，該女子在生下二寶隔年，年僅32歲就停經了！幸好她警覺性高，就醫檢查，否則想要再有一個孩子，恐怕是難有「子」望。
近年我國男女婚育年齡較長，內政部最新統計顯示，男性初婚已逾32歲、女性則超過30歲。想要搶救未來媽媽，蔡鋒博呼籲，不管婚後是否馬上計畫生育，建議在女方最遲35歲以前盤點一次自己的「生育力」！
年齡非絕對 個體差異也不能忽略
蔡鋒博說，一般女性平均大約50歲後停經，40歲以前算早發性卵巢衰竭。像該名一家三代卵巢早衰的個案，就是自己發現月經間隔異常後，及時就醫才來得及生下二寶。有些患者比較沒有警覺心，直到月經很久沒來才就醫，當醫師告知已經停經的時候，猶如五雷轟頂，甚至會問「不是說好的50歲才會停經？」
「我甚至有一名42歲患者，事業有成，治療到中途，告訴我說要去練氣功、要去調理身體。結果兩年後回來找我，跟我說她準備好了！身體已經調得很好，現在都元氣滿滿、常常紅光滿面。檢查發現，哪裡是紅光滿滿，根本就是更年期症狀熱潮紅！」
蔡鋒博強調，真的要尋求專業協助、不能自我感覺良好。
至於如何知道生育力是否已經亮「紅燈」？蔡鋒博指出，以「AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）」檢測為例，只要抽個血，就能大略知道卵巢功能現在究竟狀況如何。不分年紀，AMH檢測結果低於1顯示已經亮紅燈、不能再等，介於1-2之間是黃燈，大於2是綠燈。
依年齡來看，一般超過42歲可能就小於1；37-42 歲介於1-2之間；25-36歲介於2-5之間；小於24歲則在5以上。
所以說，如果是未婚、目前沒有生育計畫，但預期未來會想生孩子的女性，最遲應該在34、35歲前檢測一次AMH。如果這時發現AMH已經小於1-2，那麼就必須要採取更積極的保卵措施。
不然，也可以到婦產科接受超音波檢查，在月經第二至四天以陰道超音波觀察左右兩邊卵巢的基礎濾泡數，基礎卵泡數就是月經第二至四天時，陰道超音波所測得的兩側卵巢總卵泡數，35歲左右的婦女正常總數為10至20顆卵泡，當小於10顆時就有點少了，小於5顆時就算相當少了。年紀越大基礎卵泡數就會越來越少。
若是兩邊加起來小於5，就已經很少了！「就要趕快行動」。總而言之，可以抽血，也可以做陰道超音波，很快地判斷一下自己現在卵巢功能，是否已經走下坡，日薄西山了！
另外也有一個實用的臨床觀察法，就是如果「月經週期變短、月經出血持續時間也變短」的時候，也可以就醫盤點一下生育力。例如， 34歲以前妳的月經是30天來一次，可是發現現在變成29天、28天，週期越來越快，而且本來一次月經來5天、現在變成3天就結束，不妙了快就醫！
盤點生育力：善用婚後孕前檢查 加上這兩種檢查「更給力」
已經結婚的夫妻，也不用一定要死守「結婚後規律性行為一年沒有懷孕」才就醫。若是有其他狀況，像是35歲以上半年沒消息，或是有家族史、疾病史等高風險族群，都建議直接到人工生殖協助機構，事先掌握自己的生育力。甚至婚前就知道丈夫無精症、在婚後就要更加重視生育計畫，盡快到人工生殖協助機構尋求專業協助。目前地方縣市政府有提供「婚後孕前」檢查，不過，蔡鋒博醫師指出，光靠婚後孕前檢查，仍不足以完整「盤點」想孕男女的生育力！
他以檢查項目相對「澎湃」的台北市為例指出，「男性檢查相對完整，但除了血液、精蟲檢查之外，最好還能加上精蟲抗體的項目、尤其現在男女婚前有性接觸的比例很高如果一直都沒有過懷孕就要小心精蟲抗體。」「至於女性檢查的部分，雖然台北市很有概念、除了尿液、血液，以及相關傳染病、遺傳病檢查外，還加上促甲狀腺以及披衣菌檢查，不過若是能加上輸卵管檢查，確定輸卵管有沒有變形，以及確認子宮孕育環境。這樣能更完整盤點生育力。」
蔡鋒博解釋，披衣菌感染症狀並不明顯，頂多有些骨盆腔悶悶的、低度發燒，或是分泌物變多，因此並不易發現。但問題是，披衣菌感染的盛行率不低，嚴重甚至可能造成輸卵管沾黏等生殖系統損害，沒有治療就難以懷孕。
當披衣菌檢查陽性，除了抗生素治療，也需要了解輸卵管以及子宮狀況。除了超音波之外，子宮鏡檢查也可以直接一窺要孕育寶寶的整個環境，是否有違章建築或是障礙物。
建議到人工協助生殖機構，盤點自己的生育力！
蔡鋒博表示，一般人工協助生殖機構會先從病史詢問開始，不會讓患者一到醫院就「包山包海」做檢查！
舉例來說，醫師會先了解過去有沒有流產經驗，以及患者月經是否不規律？月經是否常常超過35天才來一次！有沒有住過院、開過刀，媽媽、外婆停經的時間，是否有嚴重經痛（肌腺症、巧克力囊腫、肌瘤）等……總之從問診先找出可能不孕的風險因子！
蔡鋒博說，有時候甚至還不用做檢查，患者進入診間後，醫師一看外表「體態比較豐腴，甚至有點鬍鬚、青春痘，脖子一看後頸黑黑的！再一問月經狀況，超過35天來一次（還有人一年甚至三年沒有月經的）。」就會推測患者有可能是「多囊性卵巢」，這時候只要先做個超音波，看有沒有像珍珠項鏈一般的排列，大概就能找到問題。
提醒想孕男女，事先掌握自己的生育力、先知道問題在哪裡，才不會不小心錯失良機。
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