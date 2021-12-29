保養亂進補？小心「養卵不成、傷害卵實力！」晚婚成趨勢。醫師：養護「卵」實力前，掌握現況最優先

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醫師指出，晚婚、晚育逐漸成為趨勢，有些人可能會服用保健品來保養，但稍有不慎卻有可能「養卵不成反而傷害『卵』實力」。建議目前沒有馬上要生育，但對未來仍抱「子」望的女性，不妨把「卵」實力評估當成健檢的一部分。有助於提早預警，以免錯失懷孕的黃金時期。
晚婚成趨勢，醫師：養護「卵」實力前，掌握現況最優先
國泰醫院生殖醫學中心主任賴宗炫醫師指出，卵實力蘊含兩個面向：一個是卵的質量，另一個是卵的數量。其中質量與年齡有絕對相關性，35歲是一個關卡。35歲前卵子質量還可以，過了這個年紀、每年卵子質量約下降3%，38後每年下滑4-5%，40歲之後掉得更快「就像是溜滑梯」。到了43歲左右可能就down到谷底，卵子的質量就很不好！
至於卵子的數量方面，雖說跟年齡仍然呈現正相關，但比起來「個體差異」相對就比較大！例如，有些人35歲可能卵巢就比較早衰，卵的庫存量就不高，但是也有人38、40歲了，還保有一定的數量。
賴宗炫指出，這影響的原因可能有很多，包括個體體質、有無相關疾病（慢性病免疫疾病或是婦科疾病，如：巧克力囊腫、子宮內膜異位症等），後天是否暴露在環境生殖毒害，累積塑化劑、PM2.5、食物農藥污染、飲水污染、雙酚A…..等，甚至個人生活習慣，像是有無運動、是否常熬夜、睡眠品質好不好、是否抽菸喝酒或是飲食就是愛「濃油醬醋」，三不五時就是麻辣鍋、炸雞等高糖、高油高鹽飲食，也都可能影響卵實力！
至於臨床如何檢測卵實力呢？醫師指出，有幾個檢測工具：
首先，可以抽血檢測。其中「AMH（抗穆勒氏荷爾蒙）」是由卵泡裡面的顆粒細胞所分泌。當指數高的時候代表卵巢的「儲備容積卵量比較多」；如果低的時候就是卵量比較少。一般正常大概至少有1.2以上；如果說小於1.2，就顯示庫存太低。「就好像我們說銀行裡存款很少是「阮」囊羞澀，這個指數很低的人則是「卵」囊羞澀！」
不過，若是指數太高，超過5、甚至6以上，就可能是多囊性卵巢體質，這種情況下雖然「卵數多，但可用之兵不多，成熟度比較不足。」
另外，抽血還可以看所謂的「基礎荷爾蒙」，像是FSH、雌激素E2、LH，以及其他與生殖相關的荷爾蒙比如泌乳激素，以及甲狀腺功能、黃體功能等！
除了血液檢查，也可以用超音波檢查來檢視卵實力，於月經一到五天之間做陰道超音波看左右兩邊卵巢的基礎卵泡數，單邊少於三顆、兩邊合計五～六顆以下，代表卵實力不好，同樣也是「卵」囊羞澀！
還有第三種檢驗方法可以評估卵實力，「可嘗試給病人吃排卵藥或打排卵針，看看是否對藥產生反應。如果吃了標準劑量，卵泡數量低於三顆也代表卵實力不足。」
醫師：「卵實力變差其實是全球性問題！」
賴宗炫表示，像是他自己所處醫院幾乎可說台北市蛋黃區中的蛋黃區，臨床觀察就發現，年紀不大、卵實力衰退得很厲害的患者比例不低，高壓環境所造成的影響似乎真的很明顯。「很多不到35歲，甚至只有27~28歲，卵巢功能評估起來，竟然AMH不到1.2！甚至還有根本測不到，也就是低於0.02的意思。」這是非常嚴重的狀況。
當然，這其中有些人是因為開過刀或是接受過藥物治療，但也發現到有些人是長時間使用來源不明的產品進補，「曾經看有患者短短半年時間之內，AMH從2.5降到0.5，但她並沒有接受特別的治療、也沒有疾病或是意外狀況。詢問之後，唯一可能的就是，這段時間她持續服用了不明來源的補藥。」
他提醒：沒有跟醫師諮詢的情況下，不要隨便從網路購買一些不知道哪裡來的產品。說是養卵，卻可能不知不覺中傷害卵巢，破壞自己卵實力。如果真的想要保養自己的卵實力，建議不妨從生活習慣以及飲食下手。
養卵可選地中海飲食，適度運動，遠離污染
飲食方面，目前認為採取「地中海飲食」型態是培養卵實力最佳的飲食習慣。建議每一餐蔬果大概要佔五成，蛋白質肉類佔二十五％，澱粉二十五％。烹調減少油炸，多以清蒸、吃食物原味的方式來處理。
運動也是很重要，一天至少三十分鐘「全身流汗」的運動！一天走一萬步、做瑜伽、快走都可以，當然去健身房、打球、騎腳踏車也都可以，讓全身流汗就行。但「勞動不是運動，做家事不算在內。」
如果真的想要攝取保健食品，目前已知可以幫助養卵的大概是葉酸、D3、維他命C、E、DHEA。另外像是魚油DHA、Q10，也稍有幫助。如果是多囊性卵巢症的患者，補充肌醇可能有些幫助。
最後賴宗炫醫師也提醒，「卵實力是需要被評估的」，並不是自覺健康、沒有看得見的疾病就覺得自己卵實力很好。如果有想生育的婦女，或是計劃在兩、三年內備孕的話，不管是已婚、未婚，都建議先做卵實力檢測；其時機點包括，「婚後孕前」、「婚前」或是「目前有穩定認識的對象想要生育但沒有急著結婚」……等。建議最晚三十歲檢測一次。然後33、35、37、38歲，這幾個時間點都可以再次檢測看看！若是年紀更大，就不只是檢測，可能需要更積極的作為。
「特別是有婦科疾病，有多囊性卵巢、子宮內膜異位或者是其他慢性疾病，卵巢曾經開刀，切除腫瘤、巧克力囊腫、水瘤，或是曾經有乳癌、做過化療或是放射治療，或是甲狀腺有腫瘤接受過碘一三一治療等。」應該考慮找不孕症醫師，接受生殖功能評估。「甚至不妨把卵實力評估加入當成健檢的一部分。」每年做一次，才看得出卵實力是否在下降，或是其衰退幅度！有助於提早預警，以免錯失懷孕的黃金時期。也找出加速衰退幅度的錯誤行為，避免繼續錯下去。
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