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賽事當日，有一身影步履蹣跚，明明需要拄著拐杖，卻堅持只用自己的雙腳步上圓夢舞台──他是張順帆，今年65歲，4歲時罹患小兒麻痺，50歲時小腦動脈瘤栓篩，而栓篩的情況日漸惡化，原本只有塞住單邊血管，現在是雙邊都漸漸栓篩，小腦細胞24小時不斷凋零、漸漸死亡，順帆大哥卻豁達地說：「醫生告訴我，這個沒辦法根治了。」
他的人生，從50歲起進行未知的倒數。主治醫生告訴順帆大哥，面對不可逆的病情，接下來的人生課題，就是學會「放輕鬆」，這讓他轉念：「你還有能力學習新事物，還有能力交到新的朋友，而且我的人生盡頭還沒有到，我何嘗不參加不老電競？難道要悲觀氣餒等在家中，躺在床上吃喝拉撒睡都由別人照料嗎？」面對生命驟然變化，這15年來，順帆大哥把握當下，活出生命的韌性。
積極進取、活在當下 老後尊嚴最佳示範
順帆大哥當初是全台第一位報名不老電競的，一進入訪談間，他劈頭就稱讚不老電競對長者有諸多好處，許多長者生活很孤單，現在能組一個團隊進行對戰，考驗團結合作的能力，大家互相幫忙，互相討論遊戲技巧，手、腦也能夠並用，防止退化，而且遊戲中還要會當機立斷，不能猶豫，一旦猶豫就會輸掉，「而且我在這裡交到很多好朋友。」他笑著滔滔不絕地說。似乎，他把生命日漸消逝的擔憂放一邊，專心活在每一分、每一秒裡。
談起身體狀況會不會影響訓練、比賽狀態？順帆大哥輕鬆地說，「會啊！頭會暈到天旋地轉，但沒有關係，我平時都有按時吃藥。」，接著他話鋒一轉，語重心長地說：「只要你的手跟腦，還能夠連結在一起，其他事情難不倒你的。能夠難倒你的，就是你的意志；能夠打敗你的，就是你的決心；你的心態，決定你的高度。」順帆大哥說，沒有進取的心，就沒有爭取勝利的機會。
順帆大哥平時每走三步路，就要停留兩步的時間緩緩，在別人眼裡，拄著拐杖的老人或許是弱勢、可憐，但我們可以換個角度思考，他所踏出的每一步路，是自信、是堅定、是無所畏懼，老後的尊嚴，在張順帆身上是「最佳示範」。
資料來源：健康醫療網 老後的尊嚴（二）被宣判小腦漸壞死 不老電競選手無懼病痛、堅持戰場
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