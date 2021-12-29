渣男有徵兆？曖昧對象「這三點」很有鬼 小心你只是備胎
近期相當熱門的台劇《華燈初上》，劇中的渣男代表「江翰」，讓不少女性觀眾覺得好渣卻又好想愛，交友App《weTouch》針對會員進行「渣男跡象」大調查，發現兩人在曖昧時，男生若是「不接電話只傳訊息」最可疑，7成女性認為這種行為很不坦蕩，不接電話就是渣男跡象。
記者黃韻文/綜合報導
2021-12-29 14:39:36
交友App《weTouch》針對旗下1000名會員進行「渣男跡象」問券調查，男女各半，回收有效問卷共962份。根據調查結果顯示，若是曖昧對象有以下三點就要特別小心，眾人首推「不接電話只傳訊息」，高達7成女性認為，如果遇到這種狀況就趕緊斷捨離，不能坦蕩接電話，永遠只透過訊息回覆最可疑、有鬼。
第二點是「只會說不會做」，超過半數女性都遇過說話很好聽，卻不見有任何實際行動的對象，言談之間可以說得天花亂墜，滿嘴漂亮話，讓人不自覺陷入甜言密語中，現實中卻沒有任何表態或行動，很可能是打打嘴炮沒真心。第三點則是對方對你的生活毫無興趣，總是突然聯絡，平日也不見關心，完全只在乎自己，亂槍打鳥機率高，遇到這種狀況建議先閃為妙。
撒網捕魚也成常態，交友App《weTouch》進一步調查「聊天習慣」，發現有半數的人都遇過「假穩聊」，以為兩人處於「穩定聊天中」，殊不知其實是撒網捕魚、多線經營。另外半數的人則認為，現代的人際關係中，交友階段「一聊多」很正常，就算聊了一個月以上都沒有約出門也別驚訝。少數女性承認會「一約多」，同時和不同人約會，藉此找到最有感覺的對象，也因此在交友價值觀不同的狀況下，6成民眾坦言曾被當過「備胎」。