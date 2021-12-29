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為鼓勵長者突破自我，比賽開設長者友善量級，提升長者參賽信心與訓練動力。現場年紀最長的88歲的凌周阿嬤，在孫子的指令下，拉起45公斤毫不費力，動作輕巧而沉穩，驚動全場觀眾；而84歲的陳李阿嬤，慢慢拉起25公斤，過程中似乎有點吃力，但阿嬤邊笑邊奮力拉起，完全沒有放棄，成功後開心地擁抱孫女，許多觀眾因阿嬤的努力而感動泛淚。
陳李阿嬤的教練說，阿嬤先前跌倒，腦部與下肢有點狀況，導致走路比較不穩，在規律訓練下，已經可以自在行走，更不敢相信自己能拉起25公斤，現場觀眾更是為阿嬤的成功歡聲雷動。而73歲的曾阿北，背影步伐更像是年輕人，絲毫不顯老態，140公斤的六角槓硬舉，更是穩健拉起，震懾現場所有觀眾。
▲70歲以上長者友善組得獎合照，左起鄭宇劭、陳李阿嬤、凌周阿嬤、曾阿北。（圖／練健康提供）
腦幹癌健力媽媽 硬舉75kg比自己還重
而生病、罹癌能夠訓練嗎？一位名為「健力媽媽」的選手，患有腦幹癌，卻勇於參與多項健力比賽，因為她知道在規律訓練下，身體素質會一天比一天進步。當日，在兒子的鼓勵與陪同下，第一次嘗試六角槓硬舉比賽，第一次75kg試舉因不穩而失敗，台下眾人不停鼓勵叫她不要緊張，在第二次試舉時，健力媽媽成功將重量拉起。全場歡呼不已，她卻緊張客氣搖搖頭說：「表現不好啦！」但健力媽媽的堅持與毅力，已經是最令人欽佩的楷模。
而另一位一樣謙卑而強悍的選手：61歲的張阿北，人稱「貢丸阿伯」，也穩當拉起200公斤的重量，拉起剎那全場也驚嘆連連，這個重量是許多年輕男子也望塵莫及的，貢丸阿伯也藉行動推廣及證明中高齡肌力訓練對身體健康的重要性。
過去認為只有年輕人才會上健身房，長者做肌力訓練是高風險的運動，但近年來健康意識抬頭，越來越多證據指出，運動有助於預防老化，更能預防許多慢性疾病。透過舉辦《聖誕老人負重大賽》，讓大眾了解到：幫助長者在風險管控下進行安全有效的訓練，並且實踐「健康是練出來的」的理念，在高齡化的社會下，讓長者都能保持青春活力。
▲60~69歲男子組得獎合照，黃衣者為貢丸阿伯。（圖／練健康提供）
資料來源：健康醫療網 超高齡硬舉比賽 88歲嬤、腦癌媽舉起重量比你還強！
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