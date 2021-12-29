《哥吉拉》日本團隊特地來台 打造《素還真》霸氣巨獸
《素還真》今（29）日釋出花絮「巨獸篇」，霹靂團隊特別斥資數百萬打造兩隻可由真人穿戴的巨大神獸，不僅造型十分特殊，還需要在嚴苛的環境下表演，尤其拍攝時正值夏季，在體感溫度40度的高溫下，更讓參與演出的操偶師熱得近乎脫水，甚至險些窒息！不僅如此，為了讓畫面更加寫實，這次電影還跟臺北科大電機系研究所合作，耗時一年共同研發出極度擬真的仿生機械魚，置放在場景的河流中。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-29 15:36:17
《素還真》今天釋出最新花絮「巨獸篇」，首次透露這次電影中即將出現兩隻巨大神獸「球尾麒麟」與「劍尾麒麟」，在劇情中將是至關重要的關鍵角色。為了製作這兩隻神獸，霹靂團隊特別斥資數百萬跨海與專業團隊合作，其中「球尾麒麟」邀請曾為電影《哥吉拉》、《寄生獸》製作特殊造型道具的日本公司操刀打造，用心的日本團隊甚至先飛來台灣參觀霹靂片廠環境再進行製作。
不僅在製作上費盡苦心，兩隻巨獸在著裝及實際拍攝時更是堪稱搏命演出，由於電影拍攝時正值夏季，片場沒有冷氣、十分悶熱，頂著高溫再穿著貼身不透氣的麒麟人偶裝，讓演出的操偶師熱得苦不堪言，體感溫度高達40度，著裝5分鐘就可能脫水，扮演「劍尾麒麟」尾部的操偶師更是險些窒息，所幸被工作人員及時發現救出，驚險不已，因此導演王嘉祥表示每拍攝1、2顆鏡頭後就要讓操偶師休息：「拍攝時要盡量減短他們穿著人偶裝的時間，因此NG超過50、60次都有！」監製黃亮勛也不禁苦笑直言：「最大的挑戰不是表演，而是很熱！」所幸最後克服萬難拍攝完畢
為了讓電影的呈現更加寫實，這次《素還真》還特別與國立臺北科技大學電機系研究所進行產學合作，共同研發出擬真的「仿生機械魚」置放在場景的河流中。為了讓魚游水的擺動得更加自然，更是耗時一年不斷調整改進，電機系研究所教授姚立德表示：「我們花了非常多的心思在分析、寫程式，最後魚才會栩栩如生！」