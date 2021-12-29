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27種惹惱飯店行為！「跟你老闆熟」算普通　這款立馬炸鍋

▲元旦連假、春節連假是出遊高峰，不少人外出旅遊都會住飯店，臉書社團熱烈討論「奧客」行徑。（示意圖／取自unsplash）
▲元旦連假、春節連假是出遊高峰，不少人外出旅遊都會住飯店，臉書社團熱烈討論「奧客」行徑。（示意圖／取自unsplash）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-29 16:28:51

服務業以客為尊，尤其飯店業更希望帶給客人賓至如歸的感覺，若是遇到奧客奇葩、無理的要求，經常啞巴吃黃蓮，有苦說不出。網友在「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」社團分享奧客哏圖，引發熱烈迴響，甚至有飯店從業人員留言表示，「我差點流下眼淚」、「這真的是每天遇到的」。

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▲我要的不是補償，我要的是很多很多的補償。（圖／網友提供）
▲我要的不是補償，我要的是很多很多的補償。（圖／網友提供）
網友在臉書社團分享27張關於「飯店奧客」的吉卜力迷因圖，獲得極大共鳴，吸引超過5千人按讚，就有網友留言分享，去朋友的旅館打工，沒想到顛覆三觀，不解怎麼會有客人打破玻璃滿地、東西阻塞馬桶直接走人不說、床上都是食物垃圾、熱水壺裡裝海鮮粥、房間家具全部移位重新布置、把咖啡杯藏在床底下等，讓人懷疑在家也這樣嗎？

▲奧客起手式，一開頭會先發表自己有多厲害、有多少住宿經驗。（圖／網友提供）
▲奧客起手式，一開頭會先發表自己有多厲害、有多少住宿經驗。（圖／網友提供）
原PO分享的飯店奧客迷因圖中，第一張就讓許多人笑出聲，那就是奧客的起手式：「我住過好多間五星級飯店」，或者換個說法「我也做過旅館業」。奧客的地雷行徑包括下午1點就來催促：「為什麼我的房間還沒好？」或是七早八早抵達櫃台，說外面太陽很大沒地方去，要飯店想辦法。

▲「為什麼我的房間還沒好？」瑞凡，現在才13:00。（圖／網友提供）
▲「為什麼我的房間還沒好？」瑞凡，現在才13:00。（圖／網友提供）
▲飯店業者透露，現在還流行我「這個月」生日。（圖／網友提供）
▲飯店業者透露，現在還流行我「這個月」生日。（圖／網友提供）
此外，不是壽星專案的住客大鬧：「今天是我生日，為什麼沒有升等和蛋糕？」更扯的是現在還流行要求「我這個月生日。」其他飯店人員則透露，曾遇過慶祝交往1個月，開口要求加佈置的客人。其他經典奧客事件包括：「為什麼我的房間沒有咖啡機？」讓飯店人員大怒，最討厭客人說XX飯店有、你們都沒有，直指很多人花1000元住宿，卻要求5000元的房間水平。

▲網友熱心補充，「台南香格里拉現在也沒有咖啡機喔」。（圖／網友提供）
▲網友熱心補充，「台南香格里拉現在也沒有咖啡機喔」。（圖／網友提供）
▲「我拆了冷氣看看出風口很髒」，讓人懷疑職業是居家清潔。（圖／網友提供）
▲「我拆了冷氣看看出風口很髒」，讓人懷疑職業是居家清潔。（圖／網友提供）
經典事件還有「房間很乾淨，但我拆了冷氣看出風口很髒」，拆冷氣的行為讓飯店人員懷疑人生，但也有不少網友坦言，自己住房第一件事就是幫房間洗冷氣濾網。匪夷所思的奧客行徑還有當面大讚「你們真的很棒、超喜歡」，結果在Google評價給一顆星，背後補刀卻不願當面反應的行為很討厭，其他人則笑稱，該不會誤認一顆星代表一級棒吧。

▲網友分享，曾經有給一星的客人說，「你們太棒了，我想給你們六顆星，這一顆星就是多出來的那一顆」。（圖／網友提供）
▲網友分享，曾經有給一星的客人說，「你們太棒了，我想給你們六顆星，這一顆星就是多出來的那一顆」。（圖／網友提供）
此外，有住客要求「我很敏感，不能睡電梯前路衝和邊間」，是否屬於奧客行徑則見仁見智，因為電梯前普遍是該樓層最爛的房間，就有網友提到，「我也會在訂房時備註，因為從早餐開始就會不斷出現人聲，或是電梯到達該樓層的提示音，若是隔音太差，可能不用睡了。」

▲指定不睡電梯前及邊間的房間，是否屬於奧客行徑則見仁見智。（圖／網友提供）
▲指定不睡電梯前及邊間的房間，是否屬於奧客行徑則見仁見智。（圖／網友提供）
▲孩子不管幾歲，在父母心目中永遠是「小孩」。（圖／網友提供）
▲孩子不管幾歲，在父母心目中永遠是「小孩」。（圖／網友提供）
▲其實跟櫃台熟比較重要。（圖／網友提供）
▲其實跟櫃台熟比較重要。（圖／網友提供）

 

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