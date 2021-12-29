防疫旅館訪視輔導作業　460間拚春節前檢查完畢

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春節返鄉人潮多，外界關注防疫旅館總體檢進度，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午疫情記者會中表示，地方政府須於明年1月3日前完成全面查核，同時告知查核結果，防疫旅館若有須修正、改善之處，應儘速修正；12月27日啟動防疫旅宿訪視輔導作業，拚春節前檢查完畢。
隨著Omicron病毒快速傳播，據國內媒體引用外媒報導，全美首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）表示，美國COVID-19疫情會在明年1、2月迎來高峰；國內有傳染病科醫師也提出，明年1月下旬、接近春節是台灣疫情最危險的時刻。
對此，指揮中心指揮官陳時中表示，針對國際間明年1至2月疫情將大流行，已經可以看出徵兆，很多地方確診個案大量增加，台灣必須做好萬全準備，尤其近期單日境外移入幾乎都是雙位數，累積病例愈多，對社會風險愈高，不可掉以輕心。
媒體問及是否有信心國內明年7月恢復正常生活，陳時中說，「不是有沒有信心的問題，是希望一步步做好」，可否過上正常生活，必須看環境允不允許，指揮中心一定會盡力，讓民眾能過正常生活。
春節檢疫專案，將是台灣社區防疫關鍵，但新北市卻傳出執行春節入境檢疫專案，有民眾在結束防疫旅館的7天檢疫後，謊報後面7天的居家檢疫處所，該地址住戶根本不認識申報者，莊人祥表示，將由地方政府開立裁處書，同時告知指揮中心，目前還沒收到新北市的2起案件。（編輯：陳政偉）1101229