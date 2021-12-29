漢翔多次違規 中市勞檢處：安全設施不足、管理未落實
漢翔航空公司台中市西屯廠區發生粉塵氣爆，導致1人死亡、6人輕重傷，中市府勒令停工。這已是近半年來漢翔第3次傳出工安意外，市府表示，過去3年勞檢漢翔17次、共檢出18項次違規，違規項目多為安全衛生設施不足、安全衛生管理未落實等。
記者顏幸如/台中報導
2021-12-29 16:44:54｜2021-12-29 17:07:29
負責國造戰機的漢翔航空公司位在台中市西屯區的工廠，8號棚廠鉗工作業區集塵區今（29日）上午發生粉塵氣爆，60歲的柯姓領班遭倒塌牆壁壓住，當場無生命跡象；34歲男員工臉部及手腳1到2度灼傷，2人送往台中榮總。另5名輕傷分送中港澄清醫院、中國附醫治療。
台中榮總中午宣告柯姓領班急救無效。死者父親表示，兒子在漢翔服務30年，已婚育有一對兒女，女兒已嫁人、兒子還在念書。
對於該起工安意外，台中市勞動檢查處已派員了解，並勒令該切割民用飛機零組件工程停工，如確定違反《職業安全衛生法》，將開罰最重30萬元。
據了解，這已是漢翔今年下半年第3度傳出工安意外、第2次被勒令停工。8月時，沙鹿廠組裝F16戰機過程發生聯氨氣體外洩，但漢翔事後表示係微量聯氨溢出管路，已由專業人員即時清理，8名員工送醫檢查皆無異狀；9月時，西屯廠1名外包商工人接電線時誤觸電源，當場失去生命跡象，所幸送醫後救回一命，該次意外導致漢翔被勒令停工。
台中市勞動檢查處統計，近3年來針對漢翔西屯廠區勞檢8次、發現違規11項次；沙鹿廠區勞檢9次、發現違規7項次，違規事實皆是設置安全衛生設施不足、安全衛生管理未落實等。台中市長盧秀燕表示，漢翔對國防工業貢獻很大，台中廠區位於人口密集區，旁邊是逢甲商圈與逢甲大學，希望漢翔高層能加強工安，維護廠區週遭居民安全。