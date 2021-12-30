宅跨年成流行！買零食、桌遊不稀奇　「這個」意外上熱搜

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另外，大家聚在一起玩桌遊最能炒熱氣氛，派對歡聚類商品熱搜量迅速升溫，以4至6人派對型桌遊最受歡迎，替代過往8至10人的大型桌遊，PChome 24h指出，派對遊戲如只要499元的俄羅斯輪盤罰酒杯，近一週銷量較上月暴增近1.5倍。
樂天市場也表示，連續2年受到疫情的影響，今年在控制得當情況下，民眾更加期待過上真正的節日，觀察自12月初以來，站上以「跨年」、「派對」、「老虎」為主題的裝飾用品的搜尋量比去年同期增加約2成，今年過年又來的早，因此銷售量也有近2成漲幅。
樂天市場進一步從商品熱銷排行榜來看，以特殊造型的頭飾配件最受歡迎，業績較上個月同期成長35％；營造派對氛圍的氣球、燈串也頗受好評，訂單量增加28％，可以見得民眾已經等不及與好友相聚，一起跨年嗨翻2021年末。
而近期討論度超高的影劇作品《華燈初上》第二季將開播，掀起跨年宅家追劇熱潮，帶動站上微型投影機、影音劇院等品項買氣直竄，熱銷價格帶約萬元上下，PChome 24h購物順勢推出「微型投影機專區」，讓消費者宅家也能享受如電影院般的視聽體驗。
在家除了追劇外，其他居家娛樂也相當受歡迎。486團購觀察發現，氣溫持續下探外，飯店一房難求、餐廳也是間間爆滿，許多民眾乾脆選擇窩在家裡輕鬆宅跨年，帶動居家娛樂、派對零食及保暖商品熱銷；居家娛樂以方便隨時想唱就唱的「卡拉OK棒」人氣最旺，派對零食則以創意口味、造型可愛的進口零食最獲青睞；另外，加熱即食鍋底和「即插即用」的各式快煮鍋也很夯。
486團購表示，擁有左右2.0雙聲道喇叭立體聲並支援對唱功能的無線卡拉OK棒最受青睞，無論在家開趴還是兩三好友一起在車內也能一鍵歡唱；另外，藍芽喇叭、藍芽自拍棒等商品關鍵字搜尋量也較上月翻倍成長。至於派對不可或缺的還有各式餅乾零食，消費者偏好創意口味、特殊造型或是異國進口的派對零嘴。而冬天身體也要同時保暖，方便隨披隨掛的披掛式電熱毯或可當作坐墊、腳踏墊發熱保暖的鋪墊式電熱毯也很受消費者青睞。
跨年氣溫下探攝氏10度，親友小聚或是情侶夫妻享受跨年宅時光「吃鍋」更是不可少。486團購指出，「即插即煮」、「一機多用」的各式美型快煮鍋、萬用鍋、料理鍋是近期熱門商品，價格多落在900至2000元之間，消費者容易入手。