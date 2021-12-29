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洗錢資恐資武擴風險評估報告　政院：各機關重要指引

▲由左依序為中華郵政董事長吳宏謀、檢察總長江惠民、法務部長蔡清祥、行政院政務委員羅秉成、金管會副主委蕭翠玲、洗錢辦公室主任陳明堂。（圖／記者潘千詩攝，2021.12.29）
▲由左依序為中華郵政董事長吳宏謀、檢察總長江惠民、法務部長蔡清祥、行政院政務委員羅秉成、金管會副主委蕭翠玲、洗錢辦公室主任陳明堂。（圖／記者潘千詩攝，2021.12.29）

記者潘千詩／台北報導

2021-12-29 18:23:13｜2021-12-29 18:27:16

行政院洗錢防制辦公室今（29）日公布「2021年國家洗錢資恐及資助武擴風險評估報告」。報告列出國內10大類屬「非常高度」洗錢犯罪，包含毒品、詐欺、證券犯罪、賭博、智財等，並首度將虛擬資產、線上遊戲、藝術品拍賣、汽車買賣、當鋪納入評估範疇。行政院也要求公私機關將該報告作為重要指引，避免犯罪入侵。

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自防制洗錢金融行動工作組織（FATF）頒定防制洗錢、打擊資恐、防阻資武擴國際規範後，台灣身為亞太防制洗錢組織（APG）創始會員國之一，為符合FATF40項建議之要求，自今（2021）年3月起，由行政院洗錢防制辦公室統籌，評估國家洗錢、資恐、資武擴風險評估。

由47個公部門機關部會、29個私部門公會及機構，在國內外專家顧問協助下，精準勾勒出國內當前所面臨的風險全貌，12月正式確認評估結果、完成相關作業程序，29日在法務部舉行「2021年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」發表會。

▲2021年國家洗錢資恐及資助武擴風險評估報告今在法務部一樓舉行發表會。（圖／法務部提供，2021.12.29）
▲2021年國家洗錢資恐及資助武擴風險評估報告今在法務部一樓舉行發表會。（圖／法務部提供，2021.12.29）
法務部長蔡清祥表示，本次風險評估過程動員全國各相關公、私部門參與，歷時近1年始完成；在洗錢威脅（犯罪）部分，首次評估近年猖獗的「非法賭博（含網路博弈）」。另也首度將「虛擬資產業」、「線上遊戲事業」等洗錢及潛在資恐弱點（管道），及「藝術品拍賣業」、「汽車買賣業（含二手車買賣）」與「當鋪業」等尚待了解的產業納入風險評估的範疇，使本次風險評估能反映國際趨勢及我國現況。

行政院政務委員羅秉成表示，行政院也要求各政府機關將本報告作為重要指引，共同提升洗錢防制能量，打造更透明有序的金融環境。

該風險評估報告顯示，洗錢威脅「非常高」的犯罪共有10類，包含：毒品販運、詐欺、走私、稅務犯罪、組織犯罪、證券犯罪、地下匯兌、非法賭博（含網路博弈）、貪汙賄賂及智慧財產犯罪等；「高」威脅之犯罪則有第三方洗錢。

資恐威脅，台灣屬於低度風險；非營利組織以人民團體、全國性宗教財團法人及社會福利慈善類財團法人等3項，屬於較有風險之類型。此外，我國資武擴風險在北韓部分之風險評等為中度，伊朗部分評等為低度。

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