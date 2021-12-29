洗錢資恐資武擴風險評估報告　政院：各機關重要指引

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由47個公部門機關部會、29個私部門公會及機構，在國內外專家顧問協助下，精準勾勒出國內當前所面臨的風險全貌，12月正式確認評估結果、完成相關作業程序，29日在法務部舉行「2021年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」發表會。
法務部長蔡清祥表示，本次風險評估過程動員全國各相關公、私部門參與，歷時近1年始完成；在洗錢威脅（犯罪）部分，首次評估近年猖獗的「非法賭博（含網路博弈）」。另也首度將「虛擬資產業」、「線上遊戲事業」等洗錢及潛在資恐弱點（管道），及「藝術品拍賣業」、「汽車買賣業（含二手車買賣）」與「當鋪業」等尚待了解的產業納入風險評估的範疇，使本次風險評估能反映國際趨勢及我國現況。
行政院政務委員羅秉成表示，行政院也要求各政府機關將本報告作為重要指引，共同提升洗錢防制能量，打造更透明有序的金融環境。
該風險評估報告顯示，洗錢威脅「非常高」的犯罪共有10類，包含：毒品販運、詐欺、走私、稅務犯罪、組織犯罪、證券犯罪、地下匯兌、非法賭博（含網路博弈）、貪汙賄賂及智慧財產犯罪等；「高」威脅之犯罪則有第三方洗錢。
資恐威脅，台灣屬於低度風險；非營利組織以人民團體、全國性宗教財團法人及社會福利慈善類財團法人等3項，屬於較有風險之類型。此外，我國資武擴風險在北韓部分之風險評等為中度，伊朗部分評等為低度。