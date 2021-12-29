撐香港！立場新聞高層被捕、停止運作 蔡英文發聲譴責
繼香港《蘋果日報》，香港國家安全處人員今（29）日再對另一家泛民主派媒體《立場新聞》開鍘，逮捕了曾任董事的藝人何韻詩以及吳靄儀等6名現任或前任高層，總統蔡英文晚間對此發聲，強調勇敢追求民主自由的過程，不是犯罪，更不應該遭受不正當的對待。
編輯中心／綜合報導
2021-12-29 21:29:46
蔡英文指出，很遺憾再次看到，中共當局再次撕毀一國兩制的承諾，再次打壓箝制香港的言論自由。她表示，民主自由是普世價值，是人民的基本權利，勇敢追求民主自由的過程，不是犯罪，更不應該遭受不正當的對待。
蔡英文呼籲世界各國、民主陣線的盟友，一起關注遭逮人士的人身安全，並繼續關注香港情勢的發展，她也強調，台灣會繼續堅定地撐香港、撐港人，也盼今天遭拘捕的人士，能儘早平安獲釋。
香港警方國安處在今日清晨6時許，逮捕6名《立場新聞》現任或前任高層，包括前總編輯鍾沛權、前董事吳靄儀、何韻詩、周達智、方敏生及現任總編輯林紹桐，並同時前往《立場新聞》辦公室進行搜查，搬出大量裝有文件的的塑膠箱。
而後，《立場新聞》於在16時左右宣布將停止運作，總編輯林紹桐已請辭，並即時解散所有員工。（編輯：林莞茜）