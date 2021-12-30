為何高鐵票一直搶不到？乘客抖「暗黑真相」：早就發現了
高鐵自從開始營運之後，成為不少人南北往來的交通工具，省時的特性，對不論是出差或者返鄉民眾來說，都是非常棒的選擇，而時逢1月底過年期間，台灣高鐵今（30）日凌晨開始販售春節返鄉加開的車票，但卻引來網友討論「都搶不到農曆年的車票」引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-30 07:23:12
原PO在PTT貼文指出「此時此刻有人搶到高鐵票嗎？上次搶跨年的票，過了半小時才能進去買票，優惠早鳥都沒了，最後原價買票。 現在買到農曆年車票的人，是不是搶了很多張？三天後才要釋放票啊，有搶到票，放著在釋出的人究竟是什麼？」
貼文一出，網友紛紛回應「買到的人可以買樂透了」、「很好買啊...有啥問題嗎」、「我剛剛還問我先生說今年是沒人要訂高鐵嗎？怎那麼順欸」、「用手機開網頁很快就買到了啊」；另外也有人回文表示「根本就不可能買不到....冷門時段跟原價都還有.....」、「根本很好買好嗎？你只搶優惠早鳥跟打折的當然買不到」、「超好買...自從知道搶優惠跟熱門時段後，都故意買偏門的時段還有原價，一下就訂到，完全不用搶」、「優惠票本來就很難買，原價根本一大堆不用搶，早就發現了」。
而《NOWnews》記者也實測在凌晨2時36分上台灣高鐵官網購票，發現操作非常順，確實春節期間優惠價的車票已全數售完，但原價的票仍舊有許多空間，尤其除夕當天也有許多班次，順利於30秒內填寫資料訂票成功，台灣高鐵也會發預訂車票成功簡訊至手機確認，並要求於三天內繳費成功。（編輯：張嘉哲）