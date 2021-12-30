違規被押著遊街示眾！廣西「文革式防疫」惹議

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從現場影片看來，這幾個人在數名同樣穿防護衣、戴面罩的執法人員押解下，走在大街上，周圍滿是圍觀的民眾，還有一群配備鎮暴裝備的武警在場看守。
報導指出，事發地點是廣西靖安市，根據「靖西公安」28日發布的消息，這是對走私、偷渡等違法犯罪人員的現場懲戒警示活動，4名被押解人員涉嫌運送非法移民入境。而目前受到新冠疫情影響，中國邊境基本上皆已關閉。
對於「遊街示眾」的方式是否不妥，靖西市公安局及安寧鄉政府則回應，這就是現場懲戒警示活動，是按要求處罰，並沒有不合適。
此事在中國網絡上曝光後引發不少討論，有人批評當局執法過當，打下：「遊街示眾是對公民人格尊嚴的嚴重踐踏和侮辱，這在中國是被明令禁止的」、「我們不是在古代，我們是現代社會，什麽都要有法可依，誰能告訴我上面這些行為，是遵守了哪條法律」、「所以聚眾看遊街就不影響防疫了嗎？」
然而，也有不少人贊同執法單位實施遊街處罰，認為：「關鍵這群人影響防疫阿？偷渡欸，如果疫情又從廣西爆發你們這群噴子就閉嘴了」、「我是我這裡的，他們從越南幫越南人偷渡到廣西，有很多的越南人有新冠陽性，這幫人該槍斃」。
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