台灣夜市突然走下坡？網曝2缺陷　「這縣市」成最後希望

台灣擁有「美食王國」的稱號，路邊的各式美味小吃皆深受民眾喜愛，而道地的夜市文化，更是許多外國旅客來台指定造訪的景點。不過，近日就有網友探討台灣夜市走下坡的主要原因，但討論串中，也意外也有網友發現還是有富有在地特色的夜市，引發熱議。
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貼文一出，網友紛紛回應「真的....你今天在A縣市吃完，明天去B縣市搞不好還遇到同一家」、「但其實說實在的，全台灣所有夜市賣的東西都很普又很貴」、「賣的東西一樣就算了，東西價格也都是貴到不行」、「泰國的有特色多了.....一堆手工文創小物」、「中國真的強多惹，每個省食物差異之大」、「全台老街根本也是連鎖企業啊」、「老街也根本是複製貼上，毫無在地感....」。
不過，也有不少網友激推基隆夜市「基隆真心棒，而且東西都算合理價格，東西又很在地」、「基隆夜市比較特別一點，很多螃蟹海鮮」、「基隆夜市已經成為最後希望了.....」、「基隆夜市就真的很有在地特色，其他地方的真的逛不出來」，而不只網友推薦，國際時尚雜誌Tatler先前選出「世界20大名市集」，基隆廟口夜市也是台灣唯一入選的市集，顯然台灣其他觀光夜市如何發展出自己本身的特色，民眾才會買單，未來也是一大重要課題。（編輯：張嘉哲）