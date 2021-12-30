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台灣夜市突然走下坡？網曝2缺陷　「這縣市」成最後希望

▲台灣擁有「美食王國」的稱號，路邊的各式美味小吃皆深受民眾喜愛，而道地的夜市文化，更是許多外國旅客來台指定造訪的景點。（圖／基隆市政府提供）
▲台灣擁有「美食王國」的稱號，路邊的各式美味小吃皆深受民眾喜愛，而道地的夜市文化，更是許多外國旅客來台指定造訪的景點。（圖／基隆市政府提供）

編輯中心/綜合報導

2021-12-30 09:35:45


台灣擁有「美食王國」的稱號，路邊的各式美味小吃皆深受民眾喜愛，而道地的夜市文化，更是許多外國旅客來台指定造訪的景點。不過，近日就有網友探討台灣夜市走下坡的主要原因，但討論串中，也意外也有網友發現還是有富有在地特色的夜市，引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「一直在那裡宣傳夜市是在地文化，叫大家支持各地攤商，結果全台灣，北從士林夜市，南到墾丁大街，有九成都在賣一樣或類似的東西，根本都是大家抄來抄去，一點新創概念都沒有，請問到底是哪裡有在地文化啊？真是豈有此理！」

▲網友好奇為何夜市這麼賺錢。（圖／取自Shutterstock)
▲網友發現台灣夜市販售的東西有九成都長一樣，引發討論。（示意圖／取自Shutterstock)
貼文一出，網友紛紛回應「真的....你今天在A縣市吃完，明天去B縣市搞不好還遇到同一家」、「但其實說實在的，全台灣所有夜市賣的東西都很普又很貴」、「賣的東西一樣就算了，東西價格也都是貴到不行」、「泰國的有特色多了.....一堆手工文創小物」、「中國真的強多惹，每個省食物差異之大」、「全台老街根本也是連鎖企業啊」、「老街也根本是複製貼上，毫無在地感....」。

不過，也有不少網友激推基隆夜市「基隆真心棒，而且東西都算合理價格，東西又很在地」、「基隆夜市比較特別一點，很多螃蟹海鮮」、「基隆夜市已經成為最後希望了.....」、「基隆夜市就真的很有在地特色，其他地方的真的逛不出來」，而不只網友推薦，國際時尚雜誌Tatler先前選出「世界20大名市集」，基隆廟口夜市也是台灣唯一入選的市集，顯然台灣其他觀光夜市如何發展出自己本身的特色，民眾才會買單，未來也是一大重要課題。（編輯：張嘉哲）

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