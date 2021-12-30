2021封關日續創新高！台股早盤衝18291.25點、上漲42點　

我是廣告 請繼續往下閱讀
台股今日早盤也開高，以18270點、上漲21點開出，並向18300點關卡靠攏，盤中更一度衝上18291.25點，上漲42.97點，隨後賣壓出現，漲幅收斂，甚至一度翻黑下跌3.15點，但買盤進場承接，大盤再翻紅，目前漲20餘點。
在類股表現上，今日早盤由電子股帶頭衝，其中光電、電子資訊及電子通路類股目前漲幅都有0.6%以上，半導體漲0.2%左右，傳產的紡織、化學生技醫療、玻璃陶瓷及橡膠及建材營造也是漲，而航運股目前跌近1%，貿易百貨、觀光及油電燃氣類股及金融保險類股也都跌。
至於個股表現部分，電子權值股蘋概3王中台積電早盤以619元開出，上漲3元，大立光以2405元平盤開出，鴻海則以14.5元開出，下跌0.5元，目前大立光漲逾2%，台積電上漲0.16%左右，鴻海跌0.48%，南亞科、聯詠漲逾1%，而聯電、台達電也都跌。
此外，中國人壽也於今日完成與開發金控的股份轉換，成為開發金的100%持股子公司，並下市，不過，中壽強調公司名稱、Logo都不會改變，保戶權益完全獲得保障，原保單之條款、內容、權利與義務維持不變，對客戶的服務依舊不斷優化，而今日早盤開發金開低走低，目前下跌0.85%，股價來到17.4元。
至於新台幣兌美元在昨日終止連6升之後，今日早盤以27.68元、升值0.8分開出，在台股續漲下，新台幣兌美元也一度觸27.644元、升值4.4分，目前在27.65元震盪。