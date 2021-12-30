疫情未歇倫敦跨年煙火秀取消　新年希望在加強針

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有數據顯示，相較於Delta變異株，感染Omicron的患者住院風險下降2/3，且有約9成入住加護病房者並未接種加強針。為避免「封城」噩夢重演，「加強針打了沒？」近日成了不少民眾的閒聊話題；在各界努力下，目前英國的加強針施打率已居歐洲首位，已接種的12歲以上民眾高達近6成。
不過，有鑑於確診數仍居高不下，倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）20日宣布取消依例在特拉法加廣場（Trafalgar Square）舉行、原定開放6500人參加的大型跨年煙火秀。
取而代之的是在英國廣播公司（BBC）平台直播的特別節目，回顧今年重大事件、展望新年並以高科技手法呈現倫敦之美。由於節目並非活動紀實，市府已提醒民眾在家收看，不需嘗試在市區「現場感受」。
儘管如此，特拉法加廣場的招牌耶誕樹和耶誕市集今年未取消。市集有超過20個攤位，販售手工藝品，以及各式酒類、熱飲、甜食、熱食等。雖然人潮較往年略減，但在香料熱紅酒、啤酒等攤位，仍見民眾聚集，熱情共飲談天。
廣場耶誕樹則別具歷史意義。感念英國在第二次世界大戰期間對挪威的協助，1947年以來，挪威政府每年經北海運送一棵生長於當地森林、高度超過20公尺的雲杉至倫敦作為給英國人民的耶誕禮，展示期間為12月至來年第一週。耶誕樹裝飾採用傳統的挪威簡約風格，點燈儀式照例於12月初舉行，裝飾及海運費用由英方負擔。
根據英方主責單位大倫敦西敏市（Westminster）政府的說法，特拉法加廣場耶誕「候選樹」皆經挪威相關單位嚴格挑選與悉心照料。不過，它的外型已數次遭網友調侃，甚至被戲稱為「全世界最高大的小黃瓜」，今年的耶誕樹枝葉較往年稀疏，更在網路引發各種嘲諷。
網路上可見這樣的評論：「到底是誰讓挪威不開心」、「我們和挪威開戰了嗎」、「另外一半的樹在哪裡」、「樹枝不是掉了一大半，而是在遵守社交距離」。
根據英國媒體報導，西敏市政府曾提議讓挪威出資協助購入一棵新的耶誕樹，但遭拒絕。（編輯：周永捷）1101230