特企／榮獲國際殊榮！孫紅茶行連續五年獲三星獎

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茶樹栽種不噴農藥 堅守「百中取一」原則
孫紅茶行連續五年榮獲歐洲三星獎的臺灣紅茶，秘訣在於使用不噴農藥的茶菁製作，茶樹栽種不噴農藥使產量短少，且要求人工採摘，並經過人工挑揀，100多朵茶葉，經過篩選僅留1-2朵成為臺灣紅茶，做出來風味極佳，鐵定是極品。
將燒開的熱水注入壺中，湯色如紅寶石般鮮豔呈現，先聞到一股綿密扎實木質香，甜潤清新的口感，嚥下後舌尖到喉間迴盪一股微微清涼及花果清香。孫紅茶行臺灣紅茶於全臺機場免稅商店販售過程嚴格把關，除了品質還需符合無農藥安全檢測才能送達消費者手中，連續五年榮獲歐洲三星獎的臺灣紅茶，便是此茶品質的最佳保證。
連續五年榮獲歐洲三星獎的秘訣 茶葉越嫩越好喝
茶葉本身的品質是重中之重，臺灣紅茶要求最高等級嫩芽採摘，因為「茶氨酸」集中在幼嫩的芽葉處，茶湯中的「茶氨酸」喝下後會在口中轉化成甘甜的味道，沖泡後的口感較為順口甘甜、不易有苦澀味。此要求雖然產量低、成本高，但內含物積累到一定程度，呈現的滋味和香氣都會更加飽滿。
相較於一般機器採收的茶葉，臺灣紅茶手工採摘的芽葉新鮮幼嫩、外觀完整，在經過發酵、乾燥等技藝製成茶葉，喝茶時以水沖泡，就會展開為完整的茶葉，視覺上也是一種享受。
臺灣製茶細膩技術 人工浪菁淬鍊成就最高榮譽
臺灣紅茶的製作經過室內浪菁萎凋、揉捻、解塊、發酵、最後乾燥，「製茶除了講究天時地利人和，還有技術。」孫紅茶行堅持手工浪菁，利用雙手輕、中、重力道控制味道，讓茶保持柔軟活性，感覺就像是幫茶葉按摩般，整個流程反覆七次，製作完成味道層次非常鮮明。
孫紅茶行臺灣紅茶連續五年榮獲歐洲ITI三星獎，獲得全世界專業評審肯定，更獲得臺灣與全球百大企業指定禮物，同時也是總統府致贈全球「重量級」貴賓臺灣獨一無二的特色禮物，除了證明孫紅茶行製茶技術世界水準，亦鼓舞孫紅茶行以嚴謹的工藝及創新的熱情，代表臺灣持續創造出屬於臺灣在地的風情，並帶給全世界紅茶愛好者不同於茶的感官體驗。