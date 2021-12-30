台灣⾸場⼤型NFT活動　跨年夜帶你進⼊元宇宙！

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此次活動由SweeperDAO領銜主辦。SweeperDAO成員 包括麻吉⼤哥、Cream創始⼈Leo Cheng、天使投資⼈Mr.block區塊先⽣及Dragonfly Capital的Tom Schmidt 等。Sweep the Floor，SweeperDAO⻑期收取⽤於 Twitter上的PFP (Picture for Profile)，專⾨掃NFT的地板 價格。SweeperDAO將於2022年舉辦線上及線下活動，屆時將持續邀請業界⼈⼠共同探索元宇宙，活動詳情可訂閱區塊先⽣的YouTube頻道進⾏了解。活動召集⼈Mr.block區塊先⽣，知名華⼈加密貨幣KOL (YouTube: mrblock區塊先⽣)，Curve、SweeperDAO、PleasrDAO的核⼼成員及IVC的Venture Partner。區塊先⽣深耕YouTube頻道數年，⾼產將近400期關於DeFi、 NFT及GameFi等區塊鏈領域的知識影⽚，擁有32k+的訂 閱者。同時他也是⼀個Builder, Investor, 和Advisor。
本次活動也由一些鏈遊元宇宙NFT相關的團隊/資本共同舉辦。
- Gametaverse
- Kyoko
- Highstreet
- Dappio
- XY Finance & GalaXY Kats
- YGGSEA
- WalkerDAO
- Cherubic
- IVC
- RBC