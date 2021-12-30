南崁中學教師帶學生深究移工議題 獲選多元文化優良教案
《四方報》報導，台灣70萬移工支撐起我國長照照顧人力，也是我國漁業及產業經濟的支柱，其工作及生活權益也逐漸受到民間關注。桃園市立南崁高級中學的老師看見「移工議題」的重要性，與民間團體合作設計課程，透過多元創新的教學方式讓學生深刻感受移工處境。教案獲得肯定，榮獲教育部110年度多元文化教育優良教案甄選國中組特優獎。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-30 16:35:05
教育部今年持續舉辦多元文化教案甄選，共分為高級中等學校組、國中組、國小組、新住民語文學習教材教案設計類等四組，評選後共選出74件優良教案。其中，國中組特優獎由南崁中學教師以移工議題設計的「『移』態萬千，樂見多元」教案拿下殊榮。
南中老師為了帶領學生深入研究移工議題，找到關心移工的團體「1095文史工作室」、「台灣放伴教育協會」入校合作，一起設計課程，並結合文化部的「移工地景體驗活動」，帶領學生進行體驗與討論。經由老師們在課堂上協同教學、觀課、議課，最後產出適合學生的課程。
整個過程中，師生「教學相長」，課程以學生為主體，教師擔任「協助者」角色引導學生探究「移工」議題，透過影片看到移工的各種樣態，讓學生更了解移工的生活與處境；利用數位載具檢視日常生活中隱藏的歧視訊息，培養學生分辨用語的能力。藉著擬真體驗活動，也使學生更深刻覺察移工的處境，運用焦點討論法（ORID），將所思所感與彼此的對話整理歸納，使所有的訊息更加明晰；最後以寫作的方式，讓學生可以完整陳述，學習表達自己的觀點。