凱基證券力拼財富管理　延聘香港國際財富管理主管

我是廣告 請繼續往下閱讀
凱基證券香港行政總裁黃浩泉表示，香港位於亞洲金融中心樞紐，金融服務具有高度精緻化與客製化的特性，此次聘任借重戴耀權先生服務於國際金融機構包含光大新鴻基、里昂證券、摩根大通證券等超過30年的專業金融經驗，以實踐凱基證券戰略目標。凱基證券香港的財富管理業務未來將著重在擴大理專團隊、利用數位躍升將現有的經紀與財富管理業務整合至單一的財富管理平台，並透過跨區域的交叉合作，發行客製化的投資商品，提供客戶量身訂製的財務諮詢與解決方案。
於深化財管客戶的分群經營，針對高資產客戶，凱基證券將透過顧問式理財諮詢，提供客製化專屬投資商品及服務，包括量身打造的境內外結構型商品、涵蓋多元資產的各類私募基金及滿足傳承需求的保險規劃等；而針對一般客戶，凱基證券將持續研發碎片化投資商品，結合數據運用及生態圈策略聯盟，實現普惠金融，滿足社會大眾投資需求。而隨著財管客戶需求多樣化、複雜化，凱基證券也將持續擴大財管業務團隊，積極網羅資深理專及跨領域專家團隊，輔以完整專業訓練，提供客戶資產配置、財富傳承、稅務諮詢等全方位的資產解決方案。2022年凱基證券更將推出高資產客戶專屬的分析師陪訪服務，將法人服務延伸至高端財管客戶，助客戶掌握第一手市場資訊。
凱基證券秉持以客戶為導向的策略且積極優化客戶體驗，於2021年榮獲多項財管大獎肯定，包括「最佳財富管理券商獎」第一名、「最佳業務員團隊獎」第一名、「最佳智能理財獎」第一名以及「最佳財富增值」、「最佳客戶推薦」等獎項。未來將持續深化財管客戶的分群經營，發展差異化的理財模式，讓高資產客戶及一般客戶皆能享受凱基證券提供的一流財管服務。