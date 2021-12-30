移工遭機台捲入重傷不治 2名負責人依過失致死罪起訴
《四方報》報導，移工職災千人率比國人高出不少，尤其在工廠作業的產業移工更經常處於高風險的工作環境中，因工安意外魂斷異鄉的案例不少。今年4月，在桃園市龜山區某資源回收場工作的一名越南籍馮姓移工，在作業過程中發現機台異常，但在排除異常時，廠方卻未將機台停止運轉，導致馮姓移工被捲入機台中，最終重傷不治。檢方偵結，依過失致死罪嫌將場方蘇姓代表人及呂姓負責人2人提起公訴。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-30 16:38:37
綜合媒體報導，今年4月24日上午，受害的馮姓移工正在進行鋁罐壓縮打包作業，期間發現機台出現異常，在其進行異常排除時，場方卻疏忽未將機台停止運轉，致使馮姓移工被打包機台捲入昏迷，一旁的阮姓同仁發現後趕緊將人送醫急救，但馮姓移工最終仍傷重不治。案發後，場方60歲蘇姓代表及當天負責現場的53歲的呂姓負責人因涉過失致死罪嫌被警方移送桃檢偵辦。
根據職安衛生管理辦法第79條，「雇主對工作場所急救人員，應使其接受急救人員之安全衛生教育訓練」、「雇主依第13條至63條規定應實施之自動檢查，應訂定自動檢查計畫」，但勞檢處針對現場進行勘察後發現，場區僅有教育訓練資料、機台上越南文操作說明，但無課程內容，兩名被告也坦承確實未依規定辦理員工教育訓練課程；顯有疏於注意、違反職安衛生法之情形。
桃檢參考勞檢處勘察結果及警方提供之監視器畫面，加上2名被告說詞，審酌此職災意外乃因場方疏於注意、未訂定自動檢查計畫，未依規定辦理課程訓練，導致馮姓移工被機器捲入死亡。檢方偵結，公司違反職安衛生法發生死亡職業災害等相關規定、刑法第276條之過失致死罪嫌，依過失致死罪嫌將蘇、呂2人提起公訴。