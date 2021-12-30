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特斯拉搶先改用磷酸鐵鋰電池　台灣供應鏈大復活

▲未來特斯拉旗下兩款平價車型，將從原本的三元電池改為磷酸鐵鋰電池。（示意圖／ Shutterstock）
▲未來特斯拉旗下兩款平價車型，將從原本的三元電池改為磷酸鐵鋰電池。（示意圖／ Shutterstock）

財經中心/綜合報導

2021-12-30 21:00:00

引領電動車風潮的特斯拉執行長馬斯克日前宣布，未來特斯拉旗下兩款平價車型，將從原本的三元電池改為磷酸鐵鋰電池。這項宣示也已經引發其他車廠跟進，這讓台廠電池產業供應鏈，迎來千億美元大商機。

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根據《財訊》指出，2021年6月，美國總統拜登公布的供應鏈風險盤點報告，將鋰電池技術形容為低碳經濟時代的「新石油」；未來，電池不只是電動車和手機裡最重要的零組件，再生能源所需的儲能，甚至下一代武器都需要可靠的鋰電池技術。

鋰電池占電動車成本約四成，誰掌握了穩定的鋰電池供應鏈，誰就將在未來的電動車產業立於不敗之地。目前，中國在鋰電池重要材料的全球市占率高達四到六成，美國因此正積極協調盟國，要建立美國自主的鋰電池供應鏈。

在電動車產業，2021年還出現另一個關鍵變化。10月20日，電動車大廠特斯拉宣布，未來包括Model 3和Model Y，都將捨三元電池，改用磷酸鐵鋰電池。10月27日，戴姆勒集團執行長康松林表示，將在入門版賓士電動車採用磷酸鐵鋰電池。而全球汽車銷量龍頭福斯在2021年3月的電池日上，則早已宣布入門車型將採用磷酸鐵鋰電池。外傳豐田、蘋果，都將推出搭載這款技術的電動車。

在台灣，電池產業的熱度也不斷在升高。除了台塑集團積極投入外，鴻海集團則從上游材料切入，除了投資榮碳、碩禾，與碩禾旗下芯和也正在發展磷酸鐵鋰材料。

這一波磷酸鐵鋰電池重新獲得全球電動車廠青睞，也成為台灣電池產業脫離低谷的新拐點。台灣發展磷酸鐵鋰技術多年，工研院材化所技術長潘金平指出，要使用磷酸鐵鋰技術，必須支付專利費給擁有這項技術的加拿大研究單位，目前「全世界只有兩家中國公司、一家台灣公司、一家日本公司付專利費」。 

電池是一個需要時間，才能確認品質是否可靠的產業，美國要建立自主的電池供應鏈，台灣自然成為無法跳過的選項。估計到2027年，電動車將因磷酸鐵鋰等技術持續進步，成本降至可跟柴油車競爭；未來十年，鋰電池全球產業規模將翻倍超過一千億美元，這是台灣不能錯過的商機。

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