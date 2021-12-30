免疫逃脫之王？ 研究：Omicron病毒脫逃能力強22倍！ 打3劑疫苗也可能感染

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Omicron變種病毒迅速造成各國疫情再起，病毒是否演變出更令人的免疫逃脫能力？發佈在權威科學期刊《科學》的最新研究報告宣稱，Omicron變種病毒擁有更強的免疫逃脫能力，會降低疫苗及人體自然免疫系統的保護力。
這項報告由哥倫比亞大學與香港大學共同提出，發現Omicron變種病毒在棘蛋白的變異數量出現多處突變，可能降低新冠疫苗的保護力，以及用於感染者身上的單株抗體治療效果。
研究團隊將接種疫苗後的抗體，進行模擬中和Omicron變種病毒的測試，結果發現與原始病毒株相比，施打2劑四種目前最普遍的新冠疫苗──莫德納、輝瑞、AZ、嬌生所產生的抗體，中和Omicron變種病毒的效果明顯較差。曾感染過新冠病毒者的抗體甚至無法對Omicron病毒產生中和作用。
研究團隊表示，Omicron病毒在2021年11月首測被發現後，迅速在60多個國家地區廣泛傳播，2-3天內造成的病例激增數字，顯示Omicron病毒極可能成為下一波強勢株病毒。在Omicron病毒的棘蛋白上更發現超過30個以上的驚人突變，受體結合域中（RBD）至少就有15處。測試結果甚至顯示，Omicron 病毒的免疫逃脫能力高出22倍。
中和抗體效果大幅降低 Omicron病毒又發現4處棘蛋白突變
測試中發現，若追加施打任一種mRNA疫苗，產生的保護力效果較好，但中和抗體的效果仍然有所減少。Aaron Diamond 愛滋病研究中心主任、研究作者David Ho 認為，無論已感染過病毒或是完整接種過2劑，都有再感染Omicron病毒的風險，而且即便是施打第3劑疫苗，也無法完全杜絕感染可能，建議所有族群至少都要接種1劑以上的疫苗，幫助獲得基本免疫力。
研究指出，單株抗體是先前用於治療新冠病毒感染者的有效方式，但在Omicron病毒感染時，包括單株抗體以及目前正在研發的各種療法，治療效果都有明顯下降。研究團隊表示，Omicron病毒能抵抗目前所用的各種抗體，可說是現階段新冠病毒變種中最強大的「抗體脫逃之王」。
David Ho領導的實驗室則宣稱，在Omicron病毒的分析中發現4個棘刺蛋白的突變點（S371L、N440K、G446S 和 Q493R），這些突變能幫助病毒逃脫抗體補捉，這項突變訊息顯示科學家目前研究設計新方法，以對抗未來更新的變種病毒出現。
資料來源：
〈Striking Antibody Evasion Manifested by the Omicron Variant of SARS-CoV-2〉
〈Omicron extensively but incompletely escapes Pfizer BNT162b2 neutralization〉
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