「經驗不足」容易早洩？ 「忍住不射」有效嗎？ 醫指３情況發生應就醫檢查

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早洩對男性是難以啟齒的健康問題，往往是在伴侶關係生變，才了解就醫治療的重要性。新北市立聯合醫院泌尿科主任周政緯醫師表示，以嚴謹的醫學學說來看，陰莖插入陰道一分鐘以內射精即為早洩，英文稱為IELT（Intra-vaginal Ejaculation Latency Time , 陰道內射精延遲時間)。
周政緯醫師表示，若在日常生活中發生以下3種狀況，需要透過泌尿科醫師做進一步的診斷與治療：
1. 過往發生性行為時，約每2次就有1次射精時間不超過1分鐘。
2. 個人失去對射精行為的掌控，無法控制性衝動而高潮。
3. 早洩過於頻繁，使性伴侶雙方關係的緊張、衝突，以及感情生變。
早洩是哪些因素所造成？ 狀況會持續很久嗎？
周政緯醫師表示，男性早洩多為2大因素造成。第一為「原發性」，意即早洩患者天生對性刺激較為敏感，導致性行為時間不久即達到性高潮，與外在因素關聯性較小。若缺乏治療與矯正，早洩狀況可能長時間無法獲得改善。
第二種早洩情況屬於「繼發型」，可能是攝護腺發炎等身體狀況導致，少部分患者則是罹患勃起功能障礙，陰莖充血量不足。此外，情緒起伏不定、性伴侶關係緊張等心因性問題，也可能造成早洩。提醒男性，有早洩問題應諮詢泌尿科醫師，討論治療方式，有機會可進一步獲得改善，幫助伴侶間的良性溝通，讓彼此性事更加契合。
哪些人是早洩的高風險群？ 缺乏性經驗早洩機率更高？
周政緯醫師表示，年輕男性發生早洩症狀並不少見，而其中以下5種情況，常見於年輕男性的早洩情況：
1. 性經驗不足者。缺乏性經驗，對於性愛時的節奏控制、衝動抑制和射精時間較無法精確掌握。
2. 久坐。年輕男性因工作、滑手機或打電動而久坐不起，不僅容易肥胖，亦可能導致攝護腺健康問題，增加早洩風險。
3. 睡眠不足、經常熬夜。從事需日夜顛倒、輪班的工作，也可能提升早洩機率。
4. 有抽菸、喝酒等不良嗜好。
5. 水分攝取不足、只喝飲料。水分攝取過少容易造成慢性攝護腺發炎，是早洩的危險因子。
有早洩症狀該如何治療？ 「2種藥物」可有效延長射精時間
周政緯醫師表示，目前早洩的治療藥物，機轉為透過增加腦內血清素，達到降低射精衝動的作用。臨床研究顯示，血清素藥物應能延長早洩患者近3倍的射精時間。
除了血清素藥物，現今國內也有引進的局部噴劑，作用在患者龜頭上，同樣能降低敏感度、延長射精時間。周政緯醫師表示，此藥物副作用低，局部藥效為30分鐘，於性行為前5-10分鐘塗抹即可，為速效型藥物，惟應諮詢醫師過後處方使用。
周政緯醫師表示，除了藥物治療之外，也鼓勵男性將性經驗視為一種「練習」，從中培養與伴侶之間的默契，也能夠增加控制能力，延緩達到性高潮的時間。
生活中做哪些措施可改善早洩？ 「忍住不射」有效嗎？
周政緯醫師表示，早洩男性除了可養成運動習慣，平時應避免熬夜、過度飲酒，減少「助性藥物」的使用。此外，也要檢視日常用藥，安眠藥、身心科藥物等影響腦內血清素平衡的藥物，可能影響早洩情況。建議男性注意睡眠品質、避免抽菸、酗酒等習慣，皆對治療早洩有所幫助。
坊間流傳「忍住不射」可達到鍛鍊括約肌、延長射精，是否為網路迷思？周政緯醫師表示，達到性高潮時正常射精即可，忍住不射精雖不會對身體造成傷害，但對改善早洩是否有明確助益，醫學上未有證實。提醒男性還是要避免「過猶不及」，讓性行為過程自然而然達到兩造歡愉的程度為佳。
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