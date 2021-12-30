比香蕉軟就是「勃起功能障礙」？ 太常看A片會硬不起來？ 醫師：恐５成沒來看診

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「床事」是證明男人雄風的時刻，若在房事時發生「硬不起來」的狀況，往往會使男性倍感羞愧、自信心受挫。新北市立聯合醫院泌尿科主任周政緯醫師表示，陰莖無法完整充血、且無法進入陰道完成性行為，就符合勃起功能障礙的症狀，也可自我測量硬度，及早注意是否有勃起問題。
周政緯醫師表示，依據過去針對台灣男性的統計顯示，隨著年齡層增加，勃起功能障礙的比例也呈現上升趨勢。不過，勃起功能障礙盛行率卻難以估計，原因是許多男性可能不願承認變成統計上的「黑數」。在普發問卷中可得知，勃起功能障礙盛行率比就診人口還要高出許多，估計勃起功能障礙的男性族群，可能多達5成左右未至醫院尋求醫療協助。
如何自測是否有勃起障礙問題？ 硬度低於「這等級」快看醫生？
周政緯醫師表示，如果不清楚自己是否有勃起功能障礙問題，可透過國際勃起功能指標量表(International Index of Erectile Function) 的5項指標做評估，若分數低於20分，代表可能有輕度勃起功能障礙問題，需留意相關症狀。
在進行勃起功能診斷時，周政緯醫師表示，會先將硬度分為４個等級：
「小黃瓜」為４分，硬度最高；依序是帶皮香蕉（3分）、脫皮香蕉(2分)、表現最差者則是蒟蒻(1分)。周政緯醫師認為，若陰莖硬度低於「脫皮香蕉」、意即2分以下，患者可能就有陰莖充血不足嚴重、無法完成性行為的狀況。
周政緯醫師強調，40歲以下的勃起功能障礙患者，多與「心因性」因素有關，可能是性功能障礙引起的過度壓力、或伴侶間關係不睦導致。此外，在性行為過程中變換姿勢、或突然想上廁所，同樣可能使陰莖無法正常充血，影響正常的充血功能。
勃起障礙發生原因為何？ 與「心血管疾病」有高度關聯性？
周政緯醫師提醒，勃起功能與血管健康有高度關聯。心血管健康愈差，勃起功能也會有所影響；而且勃起功能障礙也是心血管疾病的徵兆。
周政緯醫師表示，陰莖充血功能不全，代表周圍的小動脈已開始受損，患者若不及時調整生活作息、改善不良習慣，未來面臨心臟冠狀動脈問題、心肌梗塞、腦血管阻塞、中風等心血管疾病風險也會上升。
常看「A片」更容易硬不起來？ 運動可以幫助充血？
周政緯醫師表示，平時對成人影片過度沉癮，引起大量的「性刺激」，對正常的性行為可能產生不利影響。與伴侶發生性行為時，若無法達到觀看影片時的刺激感，可能誘發射精過早、勃起不全等症狀。醫師呼籲，要避免沉迷於成人影片，男性可以適度轉移注意力，進行運動或其他活動發洩多餘精力。
周政緯醫師表示，適度的重量訓練對刺激肌肉生長、提升性功能與睪固酮有所幫助，也有助改善勃起功能障礙症狀。不過，如果過度使用雄性荷爾蒙藥物，反而會使體內的雄激素分泌不足，可能導致勃起功能受損。醫師提醒，無論是有氧運動或重量訓練，都健康都有正面幫助，但任何運動皆不宜過度訓練，建議衡量個人心肺功能和體能狀況後再進行。
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