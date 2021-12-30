長時間追劇打電動害攝護腺發炎？ 醫師：這些「危險習慣」不改恐排尿、射精困難

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攝護腺發炎、攝護腺肥大等疾病，通常好發於年長男性，但年輕族群若長時間日夜顛倒、久坐不動，同樣可能會有攝護腺問題。新北市立聯合醫院泌尿科主任周政緯醫師表示，男性如果察覺異常尿急、尿意次數頻繁，或有尿道疼痛、會陰部疼痛與膽囊刺痛，合併射精時或射精後的疼痛狀況，要特別注意攝護腺相關疾病。
周政緯醫師指出，年輕男性發生攝護腺發炎的主因為生活作息不正常；而酗酒、抽菸、攝取過量咖啡因也是攝護腺發炎的風險因子。另外，平時因工作、追劇、打電動造成的長時間久坐，或是長程騎乘單車造成會陰部壓迫、缺乏運動等等，皆可能導致慢性攝護腺發炎。
除此之外，細菌感染也可能與攝護腺發炎有關。周政緯醫師說明，披衣菌、黴漿菌、陰道滴蟲感染，都可能經由性行為造成攝護腺感染，引發攝護腺發炎症狀。病人容易有排尿困難、排尿疼痛、陰莖流膿、陰莖刺痛等症狀，若在急性發炎期間未進行妥善治療，轉化為慢性發炎的機率將大幅增加。
慢性攝護腺炎會造成什麼影響？ 做「深蹲」有助於改善症狀？
周政緯醫師警告，若攝護腺發炎的症狀沒有立即獲得改善，病情從急性發炎進展至慢性發炎，嚴重者可能出現攝護腺鈣化、攝護腺結石，對排尿功能將有一定程度的影響。建議民眾若出現排尿困難、尿道疼痛的情況，應及早至泌尿科檢查，並接受適當治療。
慢性攝護腺發炎是否將導致攝護腺指數（Prostate-Specific Antigen , PSA）升高，甚至增加攝護腺癌風險？周政緯醫師表示，以臨床研究來說，攝護腺發炎與攝護腺癌並無直接關聯，唯平時仍需維持良好習慣、正常作息，以免攝護腺疾病造成慢性症狀，影響生活品質。
周政緯醫師提醒，平時應養成適當飲水習慣、減少憋尿。若有不良嗜好也應考慮戒除，如熬夜、抽菸、酗酒、應酬等等。保有規律的作息、適度的運動與適當的性生活，攝護腺發炎的機率將有所降低。
周政緯醫師也建議患者，平時可透過「深蹲」訓練增強下半身肌肉，對於攝護腺保養的助益很大。此外，在空閒時也可鍛鍊「凱格爾運動」，幫助骨盆肌肉鍛鍊，也是維持攝護腺健康的良好方式。
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