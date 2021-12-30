追劇滑手機引乾眼症？ 隱形眼鏡戴錯會「角膜潰瘍」？ 醫師：視力恐永久受損

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3C科技產品日益進步，智慧裝置為人類帶來許多便捷，同樣也造成「文明病」問題，比如用眼過度族群更容易面臨「乾眼症」困擾。新北市立聯合醫院眼科主任陳昱安醫師解釋，長時間專注凝視平板、手機等，會導致眨眼頻率下降、眼部組織水分揮發，當淚腺分泌減緩，就可能讓眼部水分的供需失衡，造成乾眼症狀況。
陳昱安醫師說明，除了用眼過度之外，乾眼症與先天性免疫風濕疾病、乾燥症也有關聯。這類族群淚腺構造因病變萎縮，難以製造淚液，即使沒有重度用眼也可能產生眼睛乾澀問題。
經常用力眨眼，是否為眼睛疾病的徵兆？陳昱安醫師解釋，眨眼是身體的自然反射機制，有擠壓淚液、溼潤眼睛的作用。如果經常用力眨眼，表示眼睛可能處在過度乾澀的情況下，應適度休息或使用人工淚液。但若眨眼次數異常增加，有可能是眼瞼痙攣問題，應及早就醫檢查。
年輕人乾眼症比例增加？ 角膜發炎勿戴隱形眼鏡！
陳昱安醫師表示，隨年紀增加確實容易有「流淚油」及乾眼症機率。然而，現今3C產品盛行，年輕人出現乾眼症的比例逐漸增加。不過，兩者之間的機轉不太相同，隨著年紀漸長，淚腺分泌功能自然下降，即使沒有過度用眼，也可能出現乾眼症。
陳昱安醫師提醒，年輕族群如果有輕度乾眼症狀，應注意調整用眼習慣。一般輕微乾眼症在適度休息與補充水分後，眼睛可自我修復。如果長時間眼睛乾澀，又未保持良好用眼習慣，可能導致角膜缺氧，甚至造成角膜破皮、發炎，增加細菌感染機率，恐影響視力。
陳昱安醫師指出，角膜發炎時不應再配戴隱形眼鏡，以免眼部嚴重缺氧，讓角膜傷口惡化。角膜受損的最嚴重的情況，有機會造成角膜潰瘍，未來傷口結疤後形成白斑，將對視力造成永久性損傷。
乾眼症該如何治療？ 何時該點人工淚液？
陳昱安醫師表示，乾眼症的主要治療方式為人工淚液與外用藥膏，也可在飲食中攝取適當的魚肝油。另外，「淚管塞」也是乾眼症的治療方式之一。透過淚管塞塞住人體的淚孔，可有效減緩淚液排空，增加淚水停留在角膜表面的時間。
陳昱安醫師提醒，許多人眼睛乾澀、搔癢，會對人工淚液或眼藥水過度依賴，其實在眼部有灼熱感、異物感時再做補充即可。
陳昱安醫師提醒，平時應限制電子產品使用時間，每使用40-50分鐘，應至少休息10-15分鐘，以免眨眼次數減少，造成乾眼症狀惡化。使用隱形眼鏡時，務必要注意配戴時間，原則上以不超過6-8小時為主，避免待在過度乾燥的環境中。入睡前記得將隱形眼鏡摘下，以免過度乾燥傷害角膜。
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