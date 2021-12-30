金防部政戰主任涉違反男女分際 返台接受調查改任委員
金門防衛指揮部政戰主任劉強華少將傳因被檢舉和中國人士有「不當接觸」，遭調任陸軍委員，返台灣接受調查。不過，陸軍司令部今（30）日晚間表示，劉強華因疑涉違反營外男女分際，已暫調委員職務，接受調查。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-30 20:37:03
媒體報導，外傳劉強華因負責金門地區的民事工作，常與當地的民代、士紳接觸，席間也有機會中國人士與會，依據國防部規定，只要與中國人士接觸，就必須填寫忠誠資料，但是劉強華卻未據實回報，因而遭到檢舉。
陸軍司令部今日先是證實此事，並表示劉強華因接受調查，調任委員，至於案情在調查中不便說明。到了晚間，陸軍司令部發布新聞稿指出，本屬劉姓少將因疑涉違反營外男女分際，已暫調委員職務，接受調查。
金防部近來風波不斷，日前1名在金門服役的軍事訓練役男因為在操課中打瞌睡，遭到班長發現，被罰進行「中暑緊急處置訓練」，在冬天解衣演練，陸軍司令徐衍璞得知後震怒，要求將守備大隊長、營連長及政戰主官、士官督導長等9名幹部拔官調職嚴處，涉案人送交法辦。
金防部參謀長的林帝志少將2019年10月突然遭調任陸軍委員，檢方偵辦發現，林帝志不但涉及浮報經費、將部隊公物搬回家使用，甚至連洗衣機也運回台灣家中，疑涉及貪汙，全案目前仍在審理當中。