A-Lin台北跨年壓軸登場　邀大家《ROMADIW》迎2022

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來自台東比西里岸阿美族的A-Lin，去年在百忙之中，有幸回到部落參與斷層六十年，又再次連結回來的祭典。重返熟悉的部落，A-Lin與族人、家人一同歡唱，圍成圈跳著阿美族傳統的舞蹈，每天上山下海、東奔西跑，忙得不亦樂乎。這樣單純卻難得的情感連結，是A-Lin腦中無法抹滅的美景。
祭典中雖然沒有華麗的樂器伴奏，唱的歌沒有複雜的母語詞句，跳的舞也沒有經過特別的設計，但光是看著族人們，手拉手的一起跳舞，大家的歌聲和笑聲，就已經將阿美族部落的無限美好，展現得淋漓盡致。阿美族人的純真、樸實無華的民族性，更是毫無保留的表現出來，是一首華語流行音樂市場少見的作品，在這首歌曲中，可以聽見我們熟悉的華語流行天后A-Lin，還能聽見那位來自部落、用音樂拉近人與人距離的單純小女孩。不過可惜今年雖然因為疫情，祭典無法舉辦，但A-Lin還是透過跟爸爸媽媽一起唱歌與部落緊緊連結在一起。
《ROMADIW》是A-Lin鮮少嘗試的Trap曲風，融合Urban元素，由A-Lin作詞，並邀請兩位外籍製作人好友Fergus Chow、Derrick Sepnio與她一起共同譜曲的創作。當初在寫歌時，A-Lin逐一地為他們介紹阿美族文化，讓他們彷彿能身歷其境般和她一起回到部落。兩位製作人因此在歌曲中加了很多Clapping（拍手）來帶動節奏，藉此傳達出豐年祭中阿美族人們的熱情。而弦樂柔情的特性，也為歌曲增添一份成熟感，巧妙的表現出豐年祭裡老人家與年輕人之間的文化傳承。除此之外，更專程在歌曲中融合阿美族古調，將流行音樂與阿美古調毫無違和的完美交織，讓不是阿美族的聽眾也能夠瞬間融入歌曲，感受阿美族獨特的民族特色。
在錄音時，同為阿美族人的合音老師們，都深受感動，彷彿正在參與祭典的感覺。而來自洛杉磯的創意單位Twisted Oak Creative為了《ROMADIW》特別編排舞蹈，巧妙地將東西方不同族群的音樂和舞蹈文化連結在一起，藉此合作讓更多人聽見和看見阿美族的熱情，充滿歡樂動感的影片也將於12/30上架。（編輯：楊穎軒）