驚傳新北聯醫3醫護過勞「2死1傷」 院方駁斥：沒有超時
今（30）日晚間傳出，新北市聯合醫院三重院區有護理師，接連在一個月內送急診，其中2人死亡、1人住院治療，被質疑醫院有超時工作、過勞情形，對此，新北聯醫駁斥說法，澄清3名護理師，一位是因心臟旁的血管瘤破裂、一位是不慎在樓梯在跌倒撞傷頭部、顱內出血，另一位則是腦部血管瘤破裂住院治療中，並無超時工作。
編輯中心／綜合報導
2021-12-30 23:10:52
據《三立新聞網》報導，有網友爆料指出，新北市聯合醫院三重院區，自11月底至今已有3名護理師身體出狀況，其中有2人死亡、1人正在醫治中，醫院下了封口令，現在要辦祈福法會，遭質疑是心虛引發輿論。
稍早新北聯醫回應指出，三重院區1名護理師，在11月26日下午於護理站昏倒，經檢查及手術後，確診為腦部動靜脈血管畸型出血，目前轉院復健中；而死亡2人，其中1人有三高病史，罹患慢性病10餘年，在12月18日昏倒後，檢查診斷為主動脈剝離破裂出血，緊急搶救仍無法挽回，不幸病故，另1名護理師則是在樓梯間跌倒撞倒頭部，以致顱內出血而亡，純屬意外。
新北聯醫說明，3名同仁沒有超時工作，否認「過勞死」的說法，並回應祈福法會是為安定同仁情緒，後續將會全力配合勞檢，也會加強關懷同事健康與工作情形。（編輯：林莞茜）