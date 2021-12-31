羅志祥跨年回歸！網嗆「不能舔共才回台」 本人高EQ神回
羅志祥小豬去年遭到前女友周揚青毀滅式分手，重創演藝事業，沈寂一年之後，近半年來積極經營Youtube頻道、發行新歌力拚復出，而回歸的首個舞臺，獻給家鄉花蓮跨年晚會，將於今（31）日與眾多藝人一同登台，小豬也興奮的在臉書預告，吸引大批粉絲給予鼓勵支持，不過卻也引來酸民抨擊，對此，他本人也親自回應酸民，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-31 07:14:02｜2021-12-31 07:30:07
由於這是復出後首個大型舞台，羅志祥難掩興奮，一連在30日於社群平台發出多則動態，對於31日即將回歸花蓮進行首唱，他也透露自己為了這個舞台瘦身、還拿出過去最愛的墨鏡做暖身，也貼出跨年演出海報寫下「明天見」，同場嘉賓還包括周湯豪、田亞霍、溫以飛、吳汶芳等等創作歌手，讓粉絲廣為期待。
貼文曝光後，不少粉絲給予鼓勵支持「讚啦！支持你小豬！」、「我已經回花蓮等你囉！期待你小豬」、「小豬期待你的回歸表現！」不過，也有酸民抨擊他表示「一堆執迷不悟的人。現在沒辦法舔共了，才跑來台灣，風頭過了，他應該就回去啦，還在花蓮歡迎你」結果該留言釣出小豬親回「你上網看，我回花蓮表演幾次」，結果引來超過三千人點讚，表示「最高EQ神回」。
事實上，羅志祥在過往幾年雖在大陸頻繁工作，但每年暑假都不忘家鄉的粉絲，都會回花蓮舉辦表演與家鄉的歌迷見面，即便這次花蓮縣政府公布卡司陣容時，飽受批評，但花蓮縣政府也回應「希望給花蓮子弟一個重新出發的機會！」而羅志祥經紀公司先前也透露，不僅有花蓮縣政府力邀跨年接唱，但最後小豬仍然選擇將復出首秀獻給家鄉，並興奮表示「心情很高興，也很期待2022年的新舞台！」（編輯：張嘉哲）