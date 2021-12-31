元旦連假首日車潮湧現　注意6地雷路段易堵塞

今（31）日起是3天元旦連續假期的第一天，交通部高速公路局預估國道出遊車潮有6路段易壅塞，行車時間約平日3到5倍。而高公局最新路況說明，截至上午7時，國道交通量已經來到13.9百萬車公里，預估全日將達111百萬車公里。
編輯中心/綜合報導
2021-12-31 08:47:24
高公局於今早8點的路況說明中表示，國5方面，截至上午7時為止，雪隧通過量為11789輛次，相較同期減少5%，但高公局預估本日通過量整體而言應該會與去年相近。北部地區從早上開始逐漸出現前往國5的車潮，目前國5路況仍大致正常，但預估稍後會出現車多壅塞情形，可能持續至下午4時才會緩解。
另外高公局也指出國道易壅塞的6個路段：
國道1號：南向上午7時至下午3時，楊梅-新竹、行車時間平日5倍；南向上午8時至中午12時，彰化系統-埔鹽系統、行車時間平日3倍；北向上午7至下午3時，圓山-大華系統、行車時間平日4倍。
國道3號：南向上午8時至下午1時，土城-關西、快官-霧峰系統、行車時間平日4倍。
國道5號：南向清晨5時至下午4時，南港系統-頭城、行車時間平日5倍。
高公局今天實的施國道疏導措施包括：0時至清晨5時暫停收費；清晨6時至中午12時，國5南港系統南向入口高乘載管制；0時至中午12時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口匝道；單一費率；國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費；開放路肩；匝道儀控。（編輯：倪浩軒）