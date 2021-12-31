MLB／美媒再勸進 籲洋基5年5500萬美元簽鈴木誠也
日本職棒（NPB）廣島鯉魚隊強打鈴木誠也2021年球季後透過入札制度挑戰大聯盟。31日紐約當地媒體《empire sports》再度推薦這位好手給洋基隊，認為他是條紋軍的優質補強人選。
記者黃泓哲/綜合報導
2021-12-31 14:38:58
鈴木誠也日前透過入札制度挑戰大聯盟，成功得標的球隊，能夠獲得鈴木誠也協商的機會，27歲的鈴木誠也在日職一軍9年繳出打擊率3成15、182轟的恐怖成績，本季拿下打擊王、上壘率王，並且敲出38轟位居央聯第二，加上俊足、出色的守備範圍與臂力，獲得大聯盟球隊的熱烈注目眼神。
日前傳出超過10隊都對鈴木誠也有興趣，並且多間美國媒體盛讚他是「長打版鈴木一朗」、「日本神鱒」，並點名紅襪、教士和遊騎兵被視為主要買主，此外在美國媒體大力吹捧之下，也傳出洋基隊對這位日本好手有興趣。
31日紐約當地媒體《empire sports》再度推薦鈴木誠也，報導中指出，洋基隊目前的補強重點應該是游擊手、先發投手以及外野手，其中外野群因為Clint Frazier、Brett Gardnee離隊造成深度不足，而鈴木誠也無疑是極佳的替代人選。
報導中預測，洋基隊可能會開出5年5500萬美元的巨型合約，就看這位「長打版鈴木一朗」、「日本神鱒」與及經紀公司團隊如何思考。