政院核定成大沙崙健康園區案　王定宇感謝3行政院長

民進黨立委王定宇今（31）日表示，稍早接到行政院秘書長李孟諺的電話，他說「王委員，你一直奔走的成大醫院沙崙園區案，蘇貞昌院長剛剛完成公文簽字核定，成大沙崙健康園區正式列為行政院重大建設，開始啟動興建計劃」。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-31 15:18:08
王定宇說，這6年來，配合蔡英文總統「5+2」國家重點產業發展，自己一直努力爭取「智慧綠能科學城」落腳歸仁沙崙，而且要豐富成為台灣重要的產官學聚落。謝謝蔡英文的支持，林全、賴清德、蘇貞昌歷屆院長的力挺，賴清德、李孟諺、黃偉哲歷任市長和台南市政府協助，台南歸仁的「沙崙智慧綠能科學城」已經從6年前的荒煙蔓草，到現在的無人智駕車測試場域、中研院南院、工研院和國研院的聯合研發大樓、科技部資安大樓、智慧綠能示範測試場域、會展中心、綠能社區（台積電工程師入住）、交大台南校區新增智慧綠能學院、交大致遠樓、沙崙K-12雙語學校等中央重大建設，還完全由中央負擔的道路開闢、交流道新增和拓寬，民間也有如三井outlet等重大投資。
王定宇說，而南關線百年來最缺乏的大型醫療資源，在3年多來，李明亮前署長等醫界大老、母校成大、台南市府、地方民代和自己的一起努力奔走，蔡英文和蘇貞昌的大力支持，南關線醫療健康園區現在也正式設置，還搭配醫療生技產業園區，真的高興到難以言喻。
王定宇表示，他一直構思、實踐的86號快速道路軸線的南關線+東區大發展計劃，已經逐步落實，接下來還要爭取「數位發展部」最重要的資安署或數位產業署設置在這裡，還有龍崎的觀光發展和交通提升，還有86號快速道路的末端連接二高改善計劃、86下方側邊道拓寬計劃，「我們真的真的很努力的建設自己的家鄉」。