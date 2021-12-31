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MLB／往返美日染疫風險高　岩隈久志轉任水手隊顧問

▲岩隈久志。（圖／美聯社／達志影像）
▲岩隈久志。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃泓哲/綜合報導

2021-12-31 16:43:26

前美國職棒大聯盟（MLB）好手岩隈久志引退後擔任水手隊「特別教練」，本季過著美國、日本2地往返的生活。31日岩隈久志在個人IG貼文，除了感謝2021所有的人事物，也宣布由於美日往返有染疫風險，因此和水手隊討論後，將留在日本擔任特別顧問。

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40歲的岩隈久志過去活躍於日本職棒（NPB）大阪近鐵猛牛與東北樂天金鷲，2012年赴美展開大聯盟生涯，6年期間都效力水手，2019年返回日本加入讀賣巨人，於2020年宣布引退。

2021年初水手隊宣布岩隈久志將擔任「特別教練」，主要負責水手隊各層級的投手調整，並且還要兼任日本球探，讓他一整年過著美日兩地往返的生活。

岩隈久志31日在個人IG發文，表示2021年擔任水手隊特別教練是貴重的經驗，在疫情期間往返美日兩地雖然辛苦，但所幸沒有被感染。不過岩隈久志仍覺得美日兩地往返的生活風險很高，因此和水手隊高層相談後，將改任水手隊特別顧問，2022年將在日本遠距離幫助球隊，感謝水手隊GM體諒。

岩隈久志表示，因為未來將長期待在日本，他將擁有更多的時間可以和野球少年們接觸，希望將正確的棒球技術與快樂打球的心傳達給他們。

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