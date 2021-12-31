日職／西武史上最強外援　郭泰源、許銘傑、張誌家上榜

每到年末，日本媒體《BASEBALL CHANNEL》慣例會針對各隊隊史貢獻度最高外籍投手進行排平。其中西武獅隊「史上前5名最強外籍投手」排行榜中有3位台灣投手上榜，分別是郭泰源、許銘傑和具有爭議性的張誌家。





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