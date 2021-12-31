日職／西武史上最強外援　郭泰源、許銘傑、張誌家上榜

每到年末，日本媒體《BASEBALL CHANNEL》慣例會針對各隊隊史貢獻度最高外籍投手進行排平。其中西武獅隊「史上前5名最強外籍投手」排行榜中有3位台灣投手上榜，分別是郭泰源、許銘傑和具有爭議性的張誌家。
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張誌家2002年加入西武獅，就創下連續28局奪三振的日本紀錄，首年就投出含有3完投、1完封的10勝成績，第2年起擔任西武獅先發輪值一角，繳出7勝、9勝的成績，2005年肩膀受傷後無法回覆過去水準，2006年離開日本球界。
第2名是現中華職棒樂天桃猿投手教練許銘傑，他在2000年至2011年效力西武獅，出賽263場投851.2局、拿下49勝46敗1救援29中繼、462奪三振、防御率4.13的成績，是靠著多彩變化球讓打者無法掌握的技巧派投手，無論先發還是後援都繳出優秀成績，2012年行使自由球員權利離開獅隊。
西武獅史上最強外籍投手是現任中華職棒富邦悍將顧問郭泰源，從1985至1997年效力西武獅13年期間出賽272場主投1682.1局，拿下117勝68敗18救援、1069奪三振、防御率3.16的成績，「東方特快車」用自豪的快速球形成打者的巨大威脅。
報導中指出郭泰源擁有可以超過155公里的快速球，加上犀利的滑球與二縫線噴射球，搭配出色的控球能力「玩弄」打者，旅日首年就拿下9勝、防禦率2.52的超水準成績，還在該年達成無安打比賽，1986年轉任後援投手也拿下16救援成功，1987年回任先發投手成為支撐西武獅黃金王朝的王牌投手，1988、1994年拿下勝率王、1991年拿下15勝、洋聯MVP，完全是足以支配洋聯的超級球星。