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林宥嘉演唱前吃牛肉湯　獲意外桌邊服務親民陪唱《兜圈》

▲林宥嘉吃牛肉湯獲意外桌邊服務親民陪唱《兜圈》。（圖 / 華研國際）
▲林宥嘉吃牛肉湯獲意外桌邊服務親民陪唱《兜圈》。（圖 / 華研國際）

娛樂中心/綜合報導

2022-01-02 01:00:00

2021年的最後一天，林宥嘉登上「台南好Young 跨年演唱會」用歌聲陪伴歌迷倒數，迎接全新的一年。他一連演唱《感同身受》、《自然醒》、《說謊》、《成全》、《想自由》、《心酸》、《浪費》、《背影》及《伯樂》等9首經典歌曲展現十足誠意，林宥嘉提及選曲表示：「我覺得是很有朝氣、又帶點帥氣的歌單！」

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相隔近1年再訪「美食之都」台南演出，熱愛美食的林宥嘉自然不放過大啖小吃的機會，趁著上台前空檔與工作人員先下手必吃的牛肉湯，接著又嚐到風靡網路的漢堡。有趣的是，牛肉湯店的服務生上菜時竟一邊唱著《兜圈》歡迎林宥嘉到訪，一向親民的他索性跟著合唱起來，陪著店員完成牛肉湯版的「兜圈真的很難唱嗎」挑戰。而到了漢堡店用餐，又獲得全店員工集體為林宥嘉當晚的表演加油，帶給他熱烈的鼓舞，滿足又飽足地能夠全力開唱。

▲林宥嘉到台南唱跨年。（圖 / 華研國際）
▲林宥嘉到台南唱跨年。（圖 / 華研國際）

回顧過去一年，林宥嘉感性說道：「2021是為我帶來轉變的一年，從一開始有些挫折與困難，到後來突然感到自己好像因此得到了一份禮物，並由此誕生了『XIANG YU YI YANG』線上演唱會。」原定要將這場線上演唱會當作聖誕大禮送給粉絲，無奈因故宣布延期，他希望大家靜候佳音：「期待和所有的歌迷們一起拆這份禮物！」問及對2022年的展望，林宥嘉逗趣說：「我會有點賴皮，像個小孩一樣希望可以一直有新的希望、新的希望、新的希望！如果因為這些期望而經歷到波折的話，期盼遇到的波折可以馬上化為新的靈感，為我帶來另一個新希望。」最後期許自己可以成為更棒的丈夫、更棒的爸爸以及更棒的歌手。

▲林宥嘉忙碌中不忘幫太太慶生。（圖 / 華研國際）
▲林宥嘉忙碌中不忘幫太太慶生。（圖 / 華研國際）

另外，被歌迷稱是「世界上最浪漫的男子」的林宥嘉，在線上演唱會、新專輯籌備工作兩頭燒的忙碌行程之餘，年底仍不忘在太太丁文琪生日之際為她精心準備一連串的驚喜。除了串通一群好友為她慶生，並寫了滿是對太太愛意與心意的卡片，林宥嘉還在百忙之中偷偷陪著一雙子女親手繪製卡片、與他們一同重新錄製六年前寫給太太的「專屬版生日快樂歌」，新的版本多了兒子及女兒的奶音祝福，林宥嘉透露：「太太看到影片時跟我說這是她人生中收過最棒的禮物，這句話讓我覺得很感動。」影片在網上曬出後，網友們都狂讚一家人的互動「甜到要長螞蟻了！」（編輯：薛羽彤）

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