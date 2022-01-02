2022第一場大型演唱會！「民歌高峰會」15歌手嗨翻小巨蛋
「民歌高峰會2022台北小巨蛋」元旦熱情開唱，由施孝榮領軍，鄭怡、王夢麟、殷正洋、葉佳修、邰肇玫、金智娟、于台煙、王海玲、王新蓮、王瑞瑜、李明德、周治平、周子寒、陳艾湄等15位歌手一同開唱，活動總計41首歌曲，搭配近千萬打造的四面舞台與高規格燈光音響，身兼歌手與製作人的施孝榮表示，民歌高峰會每一年都在升級，今年很榮幸成為全台第一場大型演唱會，絕對要讓大家驚豔一番。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-02 07:30:00
這次為了能夠讓更多歌迷近距離觀賞，舞台特別打造成開放式四面台，一開場13位歌手驚喜現身，從四面八方走入場館，圍繞在舞台下方演唱，帶來節奏輕快的組曲《拜訪春天》、《今山古道》與《讓我們看雲去》，讓特區歌迷相當興奮，紛紛起立鼓掌尖叫，但礙於疫情他們無法與歌迷握手致意，歌手們對此感到惋惜，殷正洋、王瑞瑜表示，等疫情過了再好好握住每一雙一路支持的各位雙手。
開場組曲結束後，施孝榮從舞台中央升至最高處演唱《俠客》，結合燈光效果，彷彿如武俠穿梭在竹林中，氣勢萬鈞。接著金智娟強勢登台，兩大唱將帶來丘丘合唱團的經典名曲《為何夢見他》，施孝榮磁性高亢的嗓音，搭配金智娟清澈嘹亮的高音，贏得全場歡聲鼓掌。
本次演唱會耗資近千萬打造，歌迷大讚這次真的有別於以往，更期待下次「民歌高峰會」會帶來什麼樣的呈現。演唱會尾聲，歌手紛紛感謝大家支持，以及每一位跟疫情奮鬥的同仁，有他們的努力，才能夠一甩2021疫情的陰影，讓老同學們齊聚一堂，一同欣賞民歌、敘舊。
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