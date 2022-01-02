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收假車潮湧現　國道目前10大壅塞路段在這裡

▲交通部「高速公路1968」網站統計，今（2）日上午10時58分止，國道最壅塞的前10大路段。（圖／擷取自交通部高速公路1968網站
▲交通部「高速公路1968」網站統計，今（2）日上午10時58分止，國道最壅塞的前10大路段。（圖／擷取自交通部高速公路1968網站

記者顏真真/台北報導

2022-01-02 11:09:38

元旦假期最後一天，高速公路也湧現車潮，交通部高速公路局預估今（2）日國道交通量104百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中北向交通量可達58百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，並預判9大路段易壅塞。而根據交通部「高速公路1968」網站公布，截至上午10時58分，國道最壅塞的10大路段包括國道4號后豐至豐勢東向道路封閉、台62線瑪東系統至安樂端西向車速32公里、國道5號宜蘭至頭城北向車速也僅32公里、國道5號頭城至坪林交控北向時速38公里、國道1號高港的高雄端至過港隧路道東向時速43公里。

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高公局指出，今日為元旦連續假期第3日，昨日全日交通量為109.2百萬車公里，為年平均平日的1.2倍，國5交通量為3.0百萬車公里，為年平均平日的1.2倍，而今日零時至5時平均交通量為5.5百萬車公里，為年平均平日的1.5倍，預估今日交通量為104百萬車公里。今日相關疏導措施包括下午2時至晚上9時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、上午7時至晚上12時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口、上午7時至下午7時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、上午0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預判今日重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等。而上午10時30分止，國5北上回堵長度雪隧5.5公里，各入路口排隊頭城（台9）2公里、頭城（宜4）2公里、宜蘭1.5公里、羅東1.5公里。

而根據交通部「高速公路1968」網站公布今日上午10時58分，國道最壅塞的前10大路段，包括國道4號后豐至豐勢東向道路封閉、台62線瑪東系統至安樂端西向車速也僅32公里、國道5號宜蘭至頭城北向車速32公里、國道5號頭城至坪林交控北向時速38公里、國道1號高港的高雄端至過港隧路道東向時速43公里。

此外，3甲深坑端至木柵西向車速48公里、國道1號台中系統至后里北向車速49公里、國道1號楠梓至岡山北向車速50公里、國道1號大雅至豐原北向50公里及台86歸仁至台19甲東向車速51公里。高公局也建議長途民眾可多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

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