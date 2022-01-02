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收假返家車潮續湧入！國道3路段紫爆、時速最低僅8公里

▲元旦連假第三天，國道湧現收假車潮，根據「高速公路1968」網站顯示，今（2）日中午12時21分國道3路段車多紫爆，最低車速甚至只有8公里。（示意圖／NOWnews資料照）
▲元旦連假第三天，國道湧現收假車潮，根據「高速公路1968」網站顯示，今（2）日中午12時21分國道3路段車多紫爆，最低車速甚至只有8公里。（示意圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2022-01-02 12:50:41

今(2)日是元旦連續假期第3日，國道也出現返家車潮，根據交通部「高速公路1968」網站顯示，截至中午12時21分，包括國道3號關西服務區(76)至高原(72)北向、高原(72)至關西服務區(76)南向及國道5號宜蘭(38)至頭城(30)等3路段車多紫爆，時速都不到20公里，甚至最低只有8公里。交通部高公局也呼籲善用替代道路，長途建議多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6，短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

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▲根據交通部「高速公路1968」網站顯示，截至今（2）日中午12時21分，包括國道3號關西服務區(76) ~ 高原(72)北向、高原(72) ~ 關西服務區(76)南向及國道5號宜蘭(38) ~ 頭城(30)等3路段車多紫爆，車速都不到20公裡，甚至最低只有8公里。（圖／擷取自高速公路1968網站）
▲根據交通部「高速公路1968」網站顯示，截至今（2）日中午12時21分，包括國道3號關西服務區(76) ~ 高原(72)北向、高原(72) ~ 關西服務區(76)南向及國道5號宜蘭(38) ~ 頭城(30)等3路段車多紫爆，車速都不到20公里，甚至最低只有8公里。（圖／擷取自高速公路1968網站）
高公局指出，昨日全日交通量為109.2百萬車公里，為年平均平日的1.2倍，國5交通量為3.0百萬車公里，為年平均平日的1.2倍，而今日零時至5時平均交通量為5.5百萬車公里，為年平均平日的1.5倍，預估今日交通量為104百萬車公里，相關疏導措施包括下午2時至晚上9時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、上午7時至晚上12時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口、上午7時至下午7時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、上午0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預判今日重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等。而上午10時止，國5北上回堵主線雪隧6.5公里、頭城(台9)1.5公里、頭城(宜4)0.5公里、宜蘭0.5公里、羅東1公里。

而根據交通部「高速公路1968」網站顯示，中午12時21分，包括國道3號關西服務區(76) 至高原(72)北向、高原(72)至關西服務區(76)南向及國道5號宜蘭(38)至頭城(30)等3路段車多紫爆，其中國道3號關西服務區(76) 至高原(72)北向時速甚至只有8公里，高原(72) 至關西服務區(76)南向時速也只有16公里，國道5號宜蘭(38)至頭城(30)時速也僅18公里，其他像是國道3號龍潭至高原南向、台68竹科至芎林東向，時速也只有27、28公里。

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