衝鋒衣為何突然爆紅？他愣：不就風衣嗎 內行抖出1優勢
近期台灣氣溫逐漸下降，不少人早已拿出禦寒衣物出來保暖，不過就有網友發現，最近常有名叫「衝鋒衣」的冬季外套廣告出現，讓他好奇詢問「衝鋒衣是什麼？」而引起內行人點出優勢。
編輯中心/綜合報導
2022-01-02 13:25:06
原PO於PTT八卦板上發問，表示最近電視上常出現衝鋒衣廣告，但他納悶表示「google了一下衝鋒衣英文是jackets，這不就是夾克嗎？？」讓他不解為何現在普遍店家都稱這類外套為衝鋒衣。
問題曝光後，就引來不少網友討論，「聽起來比較屌，比較好騙」、「風衣就風衣，加個衝有變比較猛？」、「之前看到衝鋒衣，想說啥」。
甚至有人點出該用語最早是從大陸傳出，「聽過說法是因為登山最後攻頂的時候只會輕裝，快速攻頂，所以穿的外套叫衝鋒衣」、「衝鋒衣=中國用語，不太懂他們定義」、「這個算外來語重新熱起來吧？十幾年前有聽過營區外面8X歲賣早餐的老芋仔把陸軍軍大衣叫做衝鋒衣過」。
但留言中也有內行人曝光與風衣的差別，指出這類衣物主要是登山使用，兼具防水、透氣、耐寒等功能，直言「衝鋒衣有防風防水還是有差，但就生活防水」、「一般是登山用的」、「山峰攻頂用的，輕量好活動，防風」、「硬殼外套（防水透氣）等於衝鋒衣」、「一般泛指防水度600mm的成衣」。（編輯：陳雅雲）