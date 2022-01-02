曖昧女神曾莞婷！《機智》帥醫體脂10%「脫衣全肌肉」
TVBS《機智校園生活》近日添生力軍梁瀚名飾演醫師蔣韜禮，梁瀚名自《女兵日記》詮釋林國樑一角備受關注，身材精實的他擁有人魚線、八塊肌，更自豪體脂只有10%，戲中梁瀚名登場戲非常帥氣，愛運動的他在健身房拉胸與拉背，手臂肌肉線條展露無遺，還巧遇同時也在健身房運動的曾莞婷、愛雅，為新故事線埋下伏筆，母胎單身的曾莞婷是否有機會與他開啟愛情線，引人好奇。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-02 18:10:52
對於線條要求嚴格的梁瀚名，一周要進2次健身房，每次運動約2小時，一定都會練胸、腿、腹部，讓全身都訓練到。戲裡、戲外都愛運動的他，問及最滿意自己身上哪個部位，梁瀚名曝：「背上的曲線，還滿漂亮。」
戲中梁瀚名一個人在健身房運動，超高顏值與性感肌肉線條被曾莞婷、愛雅注目搭訕，問及梁瀚名戲外是否有健身房搭訕別人或是被搭訕經驗，梁瀚名表示：「我滿俗仔，不敢搭訕，不過因為自己都是固定時間去健身房，都是一個人去，時間久了有過來問我是不是可以交朋友，不過最後就是朋友。」
從《女兵日記》到《女力報到》連續拍攝將近4年，全勤拍攝的他透露前陣子殺青已讓自己好好休息，去打籃球、健身，還有遛狗。近日重新投入新八點檔《機智校園生活》劇組，梁瀚名坦言有點緊張，「過去在女力大家都很熟悉，像是家人般的相處，到新環境，自己又比較慢熟，不敢隨意開玩笑。」 《機智校園生活》每周一至周五晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、TVBS-ASIA，9點於東森超視33頻道播出，以及YouTube《劇在一起》、Line TV、愛奇藝、LiTV、friDay影音、myVideo、bilibili、KKTV平台播出。